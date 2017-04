¿Cómo surgió la señal SOS?

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se eligió esta representación porque podía ser radiada fácilmente usando este código, con una sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos (. . . _ _ _ . . .), también debido a la simpleza de la misma es menos probable que se pierda o malinterprete por interferencias.

En realidad, ni siquiera se trata de tres letras separadas (que se deben transmitir como tres pulsos cortos – pausa – tres largos – pausa – tres cortos) sino de un único código continuo.

En las primeras transmisiones telegráficas existían las siglas C.Q.D., que significaba en inglés “Come Quickly, Distress” (Vengan Rápido, Problemas). Esta señal surgió en el 1904 en la Compañía Marconi y también se utilizó para identificar mensajes de interés.

SOS fue aprobada durante una conferencia internacional en Berlín en 1906, para ser más exactos, y surgió para reemplazar la utilizada hasta entonces “CQD”.

Posteriormente se le asociaron significados para facilitar su memorización.

En inglés:

Save Our Souls: salven nuestras almas

Save Our Ship: salven nuestro barco

Save or Succumb: salvadnos o morimos

En latín:

Si Opus Sit: si fuera necesario

En español:

Sálvenos o Socórranos

Sálvenos o Sufriremos

Sálvanos Oh Señor.

Se suele pensar, equivocadamente, que se hizo uso de ella por primera vez en el hundimiento del buque RMS Titanic (el 14 de abril de 1912), pero algunos buques europeos ya habían hecho uso de esta señal anteriormente. Sin embargo, sí es cierto que el accidente del Titanic contribuyó enormemente a su popularización e hizo que pasara a sustituir casi por completo al anterior código de socorro, el CQD.

Actualmente, las siglas SOS son conocidas mundialmente y se utilizan en momentos de emergencia para solicitar ayuda.

Vía La Nota Curiosa