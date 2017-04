Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo a Bs. 200.000

By

Venezuela se encuentra sumergida en una gran crisis económica, donde la inflación y la recesión forma parte del día a día del venezolano, el cual no tiene poder adquisitivo y ya no puede adquirir ni siquiera la cuarta parte de alimentos de la canasta básica, ya que si no escasean, cuando aparecen en los anaqueles es a un precio impagable.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Ante este panorama y para celebrar el “Día del trabajador” este 01 de mayo, Nicolás Maduro, anunció el incremento del salario mínimo, tablas y seguro social en un 60%.

La tarde de este domingo, Maduro ofreció los detalles durante la edición 86 de su programa “Los Domingos con Maduro”, en el que se transmitió la entrega del hito de la supuesta vivienda un millón 600 mil, construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

El aumento anunciado, deja el salario base en Bs. 65.000, cesta ticket en Bs. 135.000, lo que suma un total de Bs.200 mil mensuales de ingresos. En cuanto a los pensionados, el salario mínimo aumenta a Bs. 65.021, “Bono de guerra económica” en Bs. 19.506, quedando un total de Bs. 84.527.

Una fija que nunca varía es: Mayor aumento de salario, mayor inflación. ¿Feliz día del trabajador en Venezuela?