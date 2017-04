Maduro: Estoy preparando un nuevo escenario para Venezuela

El análisis de la realidad venezolana nunca ha sido la prioridad del Gobierno Nacional. La crisis socio-económica y política que ha venido sumiendo al país en un vértice de desidia, no parece alarmar a Nicolás Maduro, quien en cadena nacional anunció “nuevos escenarios para Venezuela”.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Este domingo, Maduro hizo un llamado al pueblo “a que se sume al “nuevo camino”.

“Con las nuevas medidas derrotaremos cualquier intento de golpe de Estado (…) Debemos convertirnos en los constructores de una nueva salida revolucionaria”, dijo durante su programa dominical.

Por otra parte, después de innumerables meses trajo a colisión el tema de las elecciones, donde menciono que se encuentra “ansioso” porque se convoquen los comicios. Dijo “confíar” en el pueblo ante unos eventuales comicios electorales.

“Estoy deseoso de que se convoque a un proceso electoral porque confío en el pueblo”, aseguró.

Maduro sigue pisoteando la constitución y parece no tener intensiones de recuperar el hilo constitucional, ya que reiteró que los venezolanos “no cuentan con una Asamblea Nacional”, razón por la que el pueblo desarrollará una supuesta fuerza constitucional para recuperarla.

“No se preocupen por la Asamblea Nacional que no hay. El pueblo desarrollará su fuerza constitucional y rescataremos la Asamblea Nacional para que sea de servicio a la felicidad del pueblo y de la soberanía nacional”, enfatizó.

Finalmente, como “buen” demócrata que dice ser, lanzó una amenaza al presidente del Parlamento, Julio Borges y aseguró que representa la figura del “fariseísmo y la doble demagogia”.

“Julio maqueta Borges, no me estés mandando mensajitos, no me estés diciendo que te cuide. Cuídate tú”, agregó.

Con información de El Nacional