Festival de música que cobrara $13.000 por entradas se convirtió en una pesadilla caribeña

So Fyre Fest is a complete disaster. Mass chaos. No organization. No one knows where to go. There are no villas, just a disaster tent city. . . . . #fyrefestival #fyre #fyrefest #whereismyluggage #travel #vacation #bahamas #pic #photooftheday #photography #picoftheday #influencer #startup #raleigh #raleighnc #nc #northcarolina

A post shared by William Needham Finley IV (@wnfiv) on Apr 27, 2017 at 5:08pm PDT