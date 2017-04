Facebook ayuda a encontrar niña desaparecida hace 10 años

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Faltan pocas fechas para que se cumplan diez años de la desaparición de la niña Madeleine McCann en un balneario al sur de Portugal. El misterio sigue sin resolverse.

En los últimos días ha trascendido que el detective retirado Mick Neville advirtió sobre un particular detalle físico de la niña que pasa desapercibido a primera vista y con el que cree que Facebook puede ayudar a encontrarla.

Este forense retirado de Scotland Yard se ha concentrado en una mancha particular que la pequeña tenía en su ojo derecho, desde su pupila hacia abajo a través del iris, que se conoce como “coloboma” y que afecta a siete cada millón de personas.

La tecnología de Facebook permite reconocer e identificar las caras cada vez que es subida una imagen, aun si los nombres de las personas no están colocados (taggeados).

Por eso, Neville cree que el software de reconocimiento facial que utiliza Facebook podría servir para seleccionar a todas las adolescentes de 14 años (la edad que tendría hoy Maddie) que tengan esa pigmentación en el ojo derecho, lo que reduciría enormemente el universo por investigar para tratar de hallar a la niña británica.

El detective confía en que si la chica aún está viva es muy probable que una foto actual de ella esté en algún lado en Internet.

“Hay todavía oportunidades de saber qué pasó con Madeleine McCann a través del uso de imágenes”, le dijo Neville a The Sun. “Si ella está viva, y no hay pruebas de que no lo esté, utilizando una táctica combinada de tecnología y especialistas en reconocimiento facial podríamos saber donde está Maddie hoy”.Maddie hoy”.

Vía Cubadebate