Delcy Eloína niega descontento del pueblo con el mandato de Maduro

Yo no reconozco que haya un gran descontento, yo creo que fueron activados los sectores más extremistas de la oposición venezolana causando violencia”, dijo la funcionaria en una entrevista con la BBC.

La canciller agregó que “la división política ha estado desde que se fundó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) Desde entonces ha estado marcada por la contradicción entre dos sectores polarizados. ¿Cómo salimos? El presidente Maduro ha hecho llamados categóricos para el diálogo y la oposición responde con violencia, se opone al dialogo (…)”.

Rodríguez reiteró los argumentos de sus intervenciones públicas acerca de la crisis venezolana. Afirmó que la Asamblea Nacional no ha cumplido con la desincoporación de los diputados de Amazonas y que en Venezuela no es necesaria ayuda internacional de medicinas ni alimentos.

Afirmó que “cuando termine el proceso de validación de los partidos, el poder electoral fijara la fecha que corresponda para la elección que corresponde este año”.

“Vamos a ir a los procesos electorales que correspondan conforme a las leyes de Venezuela, no conforme al chantaje de gobiernos aliados de la oposición venezolana en el exterior”, agregó.

Sobre las recientes posiciones de la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, Rodríguez aseguró que esa instancia debe “mantener una posición imparcial, debe mantener una posición no partidista. A veces habrá decisiones que agraden y a veces que no agraden, pero hay que respetarla. Me preocuparía que un órgano del poder público esté tutelado por fuerzas internacionales”.

Vía El estimulo