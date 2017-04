El Defensor del Pueblo admite que “trollea en Twitter” al pueblo

Dicen por ahí que el Defensor del Pueblo de Venezuela lo menos que hace es defenderlo, y parecieran tener razón, sobre todo en el mundo 2.0 donde bloquea e ignora a cualquier usuario que piense diferente a él.

Valentina Ájar / Venezuela Al Día

Las redes sociales han sido una gran invención y en un país donde se ha cercenado el derecho a la libre prensa, es el único medio de comunicación pero también se ha convertido en un medio de grandes polémicas, siendo el principal blanco de burlas: Tareck William Saab.

El defensor del pueblo parece si reconocer los derechos, pero los suyos al expresar que no sólo puede eliminar de su cuenta de Twitter a quien lo “ofenda”, sino también a “trolear” a sus usuarios a través de ella.

“Para mí, Twitter es una vía de comunicación, es una vía de diálogo. Si a veces he troleado, lo he hecho, pero muy pocas veces. Eso es algo que no forma parte de lo que implica o simboliza mi cuenta. Los que me hacen críticas constructivas pueden ser muy duros, pero aun así respondo con respeto, pero hay quienes usan mi cuenta de Twitter para ofenderme”, dijo en entrevista a Correo del Caroní.

Por su parte, explicó que supuestamente el uso de su cuenta “obedece, como se sabe, a intercambiar opiniones, ideas, mensajes, dialogar a mi forma, mi estilo, con mis seguidores y que tengan a bien decirme lo que consideren y que bien yo pudiera elegir para responder. Queda claro que yo hago un uso libre de mi cuenta en Twitter. Cuando considero que debo responder algo lo respondo, cuando debo pronunciarme, lo hago”.

Durante la entrevista, reiteró que tiene un “derecho pacifico a la defensa como usuario de una cuenta verificada que es @TarekWilliamSaab que es que es la de bloquear a quienes crean que porque tengas un Twitter o sean fulano, zutano, mengano, pueden hacer uso inamistoso para dirigirse hacia alguien que no los está insultando ni maltratando. Por lo tanto me asombra, que sea tomado una y otra vez como noticia, que uno bloquee a alguien que eso termine convirtiéndose en noticia”.

El dirigente oficialista, quien al parecer tiene bloqueado en Twitter a más de la mitad del país, expresó alterado que “ese es un derecho que puede tener un usuario de su cuenta de no querer que lo siga alguien para insultarlo y de hecho es hasta silencioso porque lo bloqueas y ya. Que luego la persona que ha sido bloqueada lo convierta en una noticia nacional y mundial, bueno… en verdad creo que es gente que tiene una muy baja autoestima. Es mi opinión”, mientras aseguró que la persona que se queja porque alguien la bloqueó tiene problemas psicológicos y de autoestima.