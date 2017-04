Chelsea y Tottenham firmes mientras City y United tropiezan

El Chelsea y el Tottenham Hotspur no fallaron este domingo y mantuvieron su pelea particular por el título de liga, mientras que Manchester City y Manchester United desaprovecharon una oportunidad de oro de asentarse en puestos de Champions y el Arsenal se complicó todavía más la vida. EFE

Los hombres de Antonio Conte solventaron, en un encuentro muy serio, una de las visitas más complicadas que les quedaban esta temporada y golearon 0-3 al Everton en Goodison Park, gracias a los tantos de Pedro Rodríguez, Gary Cahill y Willian.

El duelo no se decidió hasta los segundos minutos 45 minutos y fue Pedro, con su duodécimo tanto de la temporada -el octavo en Premier-, el que abrió la lata para los ‘Blues’. El internacional español, con un zurdazo imposible desde la frontal, superó a Stekelenburg y subió el 0-1 al marcador en el minuto 66.

El tanto de Pedro dejó ‘tocado’ al Everton, que 13 minutos después vio como Cahill aprovechaba una desconcentración de la defensa para dejar el choque prácticamente visto para sentencia.

Con los hombres de Koeman totalmente entregados, el brasileño Willian, que llevaba un minuto sobre el terreno de juego, completó goleada tras recibir una buena asistencia de otro futbolista que acababa de ingresar al terreno de juego, Cesc Fàbregas.

Esta victoria de prestigio obligaba al Tottenham a no fallar en el último partido de la jornada dominical ante sus vecinos del Arsenal. Y no fallaron los ‘Spurs’, que, aferrados a Dele Alli y Harry Kane, se llevaron los tres puntos en el último ‘North London Derby’ en White Hart Lane -la temporada que viene jugarán en el estadio de Wembley-.

Después de 45 minutos sin goles, en los que los ‘Spurs’ tuvieron ocasiones de sobra para ponerse por delante -Alli y Eriksen probaron a un soberbio Cech-, el duelo no se decidió hasta la segunda mitad, en la que aparecieron las estrellas del Tottenham.

Primero Dele puso por delante a los suyos en el minuto 56 tras aprovechar un disparo de Eriksen que rechazó Cech y que no acertó a despejar Oxlade.

Sin tiempo para la reacción de los ‘cañoneros’, los de casa doblaron su ventaja apenas dos minutos más tarde. Kane transformó a la perfección un penalti cometido por Gabriel sobre él mismo para festejar su gol número 26 de la temporada, dejar el duelo visto para sentencia y deprimir todavía más a sus vecinos.

Entre cánticos de los aficionados locales de “Arsene Wenger, we want you to stay” (“Arsene Wenger, queremos que te quedes”) y tímidas aproximaciones del Arsenal transcurrió la segunda mitad, que podría haber acabado con una derrota mayor de no ser por el buen hacer de Cech.

Con este triunfo, el Tottenham, que terminará la liga por encima del Arsenal por primera vez en las últimas 22 temporadas, reduce a cuatro puntos la diferencia con el líder.

La jornada 35 de la Premier Leaguer la abrieron Manchester United y Swansea City en Old Trafford (1-1), en un encuentro en el que los de José Mourinho se dejaron dos puntos importantes y desperdiciaron la posibilidad de meterse en puestos de Liga de Campeones.

El empate en el ‘Teatro de los sueños’ no fue la peor noticia para José Mourinho, que vio como dos de sus defensas -Luke Shaw y Eric Bailly- tuvieron que abandonar el césped por lesión y podrían no llegar al duelo del jueves de Liga Europa frente al Celta de Vigo en Balaídos.

Un golazo de falta directa del islandés Gylfi Sigurdsson a falta de 10 minutos para el final dio vida al Swansea de Paul Clement, que sigue peleando por salir de los puestos de descenso.

Antes, Rooney, de penalti, adelantó a los ‘Diablos Rojos’, que tienen a día de hoy a ocho futbolistas en la enfermería: Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Timothy Fosu-Mensah y Paul Pogba (regresará el jueves), además de los mencionados Bailly y Shaw.

Si el United se dejó dos puntos importantes, el City no fue menos y tampoco pudo pasar del empate en el Riverside Stadium ante un Middlesbrough que tiene pie y medio en segunda división (2-2).

El internacional brasileño Gabriel Jesús rescató un empate que no le sirve al City para afirmarse en los puestos de Champions, aunque, tras la derrota del Arsenal en White Hart Lane, no sabe tan mal.

Gabriel Jesús, que ya tuvo minutos el pasado jueves en el derbi de Mánchester ante el United (0-0), fue titular y compartió puesto en el ataque con el argentino Sergio Agüero.

Con este empate, el conjunto de Pep Guardiola se mantiene en tercera posición de la tabla, con 66 puntos, los mismos que el Liverpool, tercer clasificado, y uno más que su más inmediato perseguidor, el Manchester United

La jornada 35 se completa el lunes con el encuentro en Vicarage Road entre el Watford y el Liverpool (20:00 GMT), al que una victoria en el noroeste de Londres pondría con pie y medio en la próxima Liga de Campeones.