Borges: “Constituyente comunal de Maduro es ilegal y una completa estafa”

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN), alertó que la intención del presidente Nicolás Maduro de convocar mañana a una “Constituyente comunal” es la “continuación de un golpe de Estado”, que busca controlar los poderes y sin ser electa por el soberano.

“Se está asomando una Constituyente fuera de la Constitución, como un disfraz para crear una instancia que destruya la Constitución. No se trata de una Constituyente como está en la Carta Magna, sino de una estafa”, denunció Borges en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por un grupo de parlamentarios.

Recalcó que el problema en Venezuela no es la Constitución, sino que se cumpla la misma. “Señor Nicolás Maduro, quiero que le quede claro que el problema no es la Constitución, es usted. No es convocar la Constituyente, el problema se llama Nicolás Maduro. El problema es hacer cumplir la Constitución“.

Subrayó que la “constituyente comunal” es un nuevo intento para desconocer la soberanía del pueblo, que protesta en el país para que se respeten sus derechos, para que se convoquen elecciones.

Dijo que en las últimas horas se comunicaron con los cancilleres de los países más importantes de la región. “Todos ellos han quedado alarmados que esta crisis se vea agravado por la convocatoria de una ‘Constituyente comunal’ que busca seguir rompiendo el hilo constitucional“.

A los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) les dijo que el país pide que sean parte de la solución y no del problema. “Hago un llamado a la conciencia, a quienes tiene el poder en la FAN y en el TSJ: Este momento definitivo nos llama a que estemos del lado de la Constitución, del voto, y no permitir que se siga dando en Venezuela un golpe de Estado”.

