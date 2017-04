5 curiosidades insólitas del Papa Francisco

By

¿Qué hay en este hombre que es tan contagioso? ¿Es su autenticidad? ¿Sus bellos actos compasivos y desinteresados (como besar los pies de las víctimas y permitir que los niños se acerquen a él)? ¿Será su humor? Podría ser todo esto y mucho más. La verdad, sin embargo, es que el Papa Francisco es una de las personas más interesantes de nuestro mundo de hoy en día. Incluso podría ser uno de los Papas más interesantes de la historia. Sin duda, el Papa se ha ganado el corazón de los creyentes tanto como el de los que no lo son.

Uno de los cambios más grande que Francisco ha provocado en la iglesia ha gustado a muchísimas personas, debido a que opina abiertamente que la iglesia NO debe cobrar en absoluto por ningún sacramento.

1.- Francisco es el Papa de muchas primicias. Él es el primer Papa jesuita, el primer de las Américano, el primero del hemisferio sur y el primer Papa no europeo desde el sirio Gregorio III en el año 741.

2.- Le gusta J.R.R. Tolkien y ha leído sus obras. En particular, se encariñó con Frodo y Bilbo, quienes utiliza como ejemplo de héroes esperanzadores que están llamados a recorrer un camino dramático que se desarrolla entre el bien y el mal.

3.- A finales de 2013, meses después de ser nombrado Papa, confesó en un encuentro con feligreses en la iglesia de San Cirilo en Alejandría, que cuando era joven trabajó como “cadenero” de un centro nocturno en Argentina, fue en aquella época cuando él decidía quién entraba y quién no a la discoteca. En su curriculum también figuran trabajos de limpia pisos y ayudante en un laboratorio químico.

4.- Desde muy joven supo que quería ser cura. Luego de su nombramiento como titular de la Iglesia Católica, la prensa italiana buscó a su novia de la infancia, Amalia, a quien conoció en el barrio porteño de Flores, quien reveló que Jorge Mario Bergoglio le dijo: “Si no me caso con vos, me hago cura”, según cita el diario Excelsior.

5.- Famoso por su afición por el fútbol, Su Santidad recibe a menudo camisetas de fútbol. Presidentes, dignatarios, celebridades, así como peregrinos al azar le han regalado camisetas (algunas personalizadas), teniendo una colección impresionantes que muchos aficionados al fútbol quisieran tener.

Dato extra :

En un acto totalmente fuera del protocolo, en enero de 2015, el Papa invitó a un viejo amigo, sacerdote argentino, que reconoció de entre la multitud de la Plaza de San Pedro, a subir al Papamóvil para dar una vuelta con él.

