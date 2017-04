¿WTF? Mujer usó los testículos de su novio como esponja de maquillaje (Video)

Johnna Hines es una chica de 18 años que vive en Florida Central. Su novio, Damon Richards, tiene 20 años. Un de fin de semana, Hines y Richards estaban pasando el rato y bromeando juntos. Después de ducharse, Hines empezó a maquillarse y Richards decidió hacerla reír con sus, testículos.

“Él se la pasa molestándome y esta vez me puso los testículos en la cabeza”, dijo Hines. “Hice un chiste sobre usarlos como esponjas de maquillaje y literalmente nos miramos y comenzamos a reírnos y ahí nació la idea de hacer el video”.

Hines inicialmente subió el video a su cuenta falsa de Instagram. Al ver que tuvo buena respuesta, lo compartió en Twitter. Después de su publicación el día de ayer, ha sido retuiteado más de 20 000 veces.

Hines dijo que no se imaginó que el video tendría tantas reacciones y no está preocupada por los comentarios negativos que tiene. “He tenido muchas reacciones negativas, pero no me molesta porque me basta con la cantidad de cosas positivas que la gente está diciendo”, dijo.

Vía Buzzfeed