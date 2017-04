Gritos a todo pulmón de los hijos de Leopoldo: ¡Feliz cumpleaños!

El régimen de Nicolás Maduro se fijó un reto para este sábado 29 de abril: Aislar a Leopoldo López en su cumpleaños. En el papel lo logró, sin embargo en la práctica, el amor de su familia pudo más. Mucho más.

Redacción Venezuela Al Día

Tintori y sus hijos se acercaron desde temprano a Ramos Verde para felicitar a Leopoldo, quien lleva más de mil días tras las rejas por convertirse en el líder de una oposición que quiere un cambio en el país.

Pese a que no les permitieron avanzar para verlo, la esposa del dirigente de Voluntad Popular intentó acercarse lo más posible por el barrio adyacente, para desearle entre gritos un feliz cumpleaños. Sin embargo, la vil Guardia Nacional levantó un piquete para prohibirle el paso.

Torta, cartas y un gusano: Los regalos de Leopoldo que no pudo recibir https://t.co/SsdhJ1d3kC pic.twitter.com/SiMJvXCq3f

Pero piquete o no, eso no impidió ni a Lilian, ni a los chamos de Leopoldo, gritar a todo pulmón para felicitar a su padre.

No importa la distancia, tampoco los barrotes, el amor de la familia siempre prevalece, y seguramente Leopoldo sabe el esfuerzo de los suyos para compartir con él un día importante en su vida.

El que se cansa pierde, y la familia de “Leo” está lejos de eso.

Fuimos por el barrio y otro piquete, no quieren que gritemos, ni que te escuchemos. No importan los obstáculos, no pueden con nuestro amor. pic.twitter.com/aTdZe4NHlp

— Lilian Tintori (@liliantintori) 29 de abril de 2017