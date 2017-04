El sábado en la noche comenzó una vigilia en Chacao en homenaje a todos los venezolanos asesinados durante el mes de protestas que se llevó a cabo en Venezuela.

Redacción Venezuela Al Día

Desde la concentración, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, fue preguntado por las declaraciones que realizó el Papa Francisco sobre la situación que atraviesa Venezuela.

El también considerado uno de los líderes de la oposición comentó que era importante ubicar al Papa todo lo que estaba ocurriendo realmente en Venezuela. “Escuché hablar al Papa de una oposición dividida y eso no es verdad. También dijo que algunos quieren dialogar y otro no, y eso no es así, todos queremos pero no estamos dispuestos a sentarnos en un diálogo como quiere Zapatero”, dijo.

El Papa ofrece mediación en Venezuela bajo “condiciones muy claras” https://t.co/SuyYN2qg8p pic.twitter.com/ndU0kLQpIu — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) April 30, 2017

Asimismo Capriles dijo que era importante informarle al Papa que tras el golpe de Estado que llevó a cabo Maduro a la Asamblea Nacional, era vital que supiera “que han sido asesinados más de 30 venezolanos”. “Yo no creo que el Papa sepa eso”.

En la misma línea confirmó “Hay cientos de heridos, más de 1400 detenciones arbitrarias, la misma Fiscal General reconoció que hubo ruptura del hilo constitucional”.

Cuestionado sobre las declaraciones de la Canciller Delcy Rodríguez sobre la muerte del joven estudiante Juan Pernalete, Capriles respondió “Que hable con los familiares de la víctima a ver si se atreve a decirles eso, es una vergüenza (…) eso merece una condena de todos los venezolanos. A nosotros nos duele la muerte de cualquiera, no importa al partido político que pertenezca, pero ellos (Gobierno) no son así. No le dan valor a la vida, tienen el odio descontrolado”, finalizó.