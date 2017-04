5 señales reveladoras de que fuiste bloqueado en WhatsApp

Con el auge de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, la inmediatez de la comunicación está a la orden del día. WhatsApp no es la excepción y muchas veces sus usuarios esperan ser atendidos a tiempo por sus contactos.

Sin embargo, no siempre las demoras en esta app implican un problema de velocidad, sino que pueden ser sinónimo de un bloqueo. Si un contacto no quiere comunicarse con otro efectúa esta acción dentro de la aplicación. Acá te dejamos las pistas que pueden revelarte si ere so no víctima de un bloqueo en WhatsApp:

1. Hora de conexión.

La primera pista de un bloqueo puede ser la falta de hora de conexión de un contacto. Pero este dato por sí solo no es definitorio, ya que dentro de WhatsApp existe la opción para ocultar la hora y fecha de conexión.

2. Foto.

Usualmente dentro de las redes sociales los usuarios suelen cambiar su fotografía de perfil. Es una manera de evidenciar los cambios que van sucediendo a lo largo de la vida, que pueden ir desde un corte de cabello o anunciar el paso de los años. Si sta fotografía no cambia nunca podría tratarse de un bloqueo en WhatsApp, especialmente si se junta a otros de los indicios que aquí damos.

3. Mensajes.

Esta señal sí puede ser concluyente, ya que si un usuario no recibiera nunca los mensajes implica un grado alto de ausencia en WhatsApp. La evidencia de ello sería si es que al enviar el mensaje, este se quedara solo en un check, que significa que fue entregado al servicio de la app. Si no aparece el segundo, quiere decir que no hay receptor, los motivos van desde la falta de señal hasta el propio bloqueo.

4. Llamadas de voz.

Si no se puede realizar una llamada de voz, es posible que se deba a que tenga el dispositivo apagado, falta de un plan de datos de internet, conexión Wi Fi o un posible bloqueo.

5. Grupos.

Otra forma de probar un bloqueo en WhatsApp es cuando no se puede agregar a un contacto a un grupo. Para ello la aplicación emitirá un mensaje en el que diga que se ha producido un error y que no se tiene la autorización para hacer dicha acción.

Vía El Comercio