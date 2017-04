Unos tres neonatos mueren por día en el Hospital Razetti

By

Hasta tres neonatos fallecen por día en el área de neonatología del Hospital Luis Razetti de Barcelona, la razón es la falta de insumos y medicamentos que viene denunciando desde hace varios meses el personal médico, reseña el diario El Norte.

Una vez más, los padres y representantes en compañía de los doctores, protestaron a las afueras del nosocomio capitalino para exigir una ayuda por parte del gobierno regional.

Manuel Cermeño, quien tiene a su hijo desde hace nueve días hospitalizado en el centro de salud, contó que desde que ingresó al área neonatal han tenido que costear todos los insumos, exámenes y medicinas que requiere para su supervivencia.

“Adquirir un antibiótico cuesta entre 15 mil y 30 mil por ampolla, que por lo general dura para una dosis y el bebé requiere hasta tres dosis diarias. Tenemos que comprar los yelcos, gasas, guantes, escalpelos entre otras cosas”, expresó.

Un médico residente quien prefirió el anonimato por temor a represalias, relató que diariamente el hospital les dota de 10 pares de guantes cuando deben atender a 60 niños.

Aseveró que esta situación es la principal causa de decesos en estos infantes. “Hasta tres neonatos mueren diariamente”, lamentó.

Por su parte el representante del Colegio de Médicos Humberto Omaña, recalcó que a la semana se registran hasta 15 muertes de recién nacidos.

Oncológico

Los padres de los pacientes con cáncer del anexo pediátrico del Razetti, también se sumaron a la protesta pero ellos decidieron cerrar los dos sentidos de la avenida Argimiro Gabaldón, para exigir el tratamiento para sus familiares.

“Esto no es un juego, el cáncer no espera. No tenemos para aplicarle el tratamiento a nuestros hijos”, señaló Oswaldo Gómez quien tiene a su hijo de 10 años en el oncológico.

Por su parte, el director de salud pública del estado Anzoátegui, Stalin Fuentes, se reunió con algunos directores de diversas áreas del hospital para buscar una solución al conflicto.

Fuentes, reconoció el déficit de insumos y medicamentos que presenta el hospital y se comprometió en iniciar una mesa de trabajo permanente para superar la crisis y garantizar un servicio óptimo en el principal centro de salud.

