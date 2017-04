El regalo que pidió el cantante Willie Colón a EEUU contra Maduro

El cantante Willie Colón, quien cumple años este 28 de abril, pidió este viernes a sus seguidores firmar una petición dirigida al gobierno de los Estados Unidos para solicitarle, como regalo de cumpleaños, que aplique sanciones al presidente Nicolás Maduro.

¡Contundente! Así fue la sugerencia del hijo de Ramos Allup a “Nicolasito”

A través de su cuenta en Twitter, Colón escribió: “Para mi regalo de cumpleaños, firme esta petición por Venezuela”.

“El pueblo de Venezuela ha sido secuestrado por una dictadura socialista generada por el régimen de Castro”, se lee en la petición.

FOR MY BIRTHDAY PLS SIGN THIS PETITION FOR VENEZUELA

Para mi regalo de cumpleaños

FIRME ESTA PETICIÓN POR VENEZUELA https://t.co/0UekzcVj4F

— Willie Colón (@williecolon) April 28, 2017