¿Puedes encontrar el mortal peligro que se esconde en esta imagen?

Una bióloga especializada en herpetología ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen que se ha convertido en viral por el gran desafío visual que supone.

En la instántanea, de apariencia anodina, se observa un terreno cubierto de hojas y ramas secas con algunas hierbas verdes. La publicación está acompañada de un mensaje en el que se hace un llamado a localizar una serpiente que se encuentra acechando entre la hojarasca.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: “can you spot the snake?” 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

— Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) April 23, 2017