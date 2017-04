Mira estas fotos de Melania Trump en un … ¿Safari?

El presidente de EE.UU., Donald Trump y su esposa, Melania, recibieron este jueves en la Casa Blanca al presidente de Argentina Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, de visita oficial en el país. Sin embargo, todas las miradas del encuentro las acaparó la llamativa vestimenta que la primera dama estadounidense escogió para la ocasión.

Así, su conjunto abotonado de dos piezas verde oliva de la colección primavera 2017 del diseñador francés Altuzarra, cuyo precio -según ‘The Daily Mail’- asciende a unos 4.115 dólares, provocó un auténtico terremoto en la Red.

Tras difundirse las imágenes, multitud de usuarios se preguntaron en tono de burla si Melania se había unido al Ejército o si iba “vestida para la guerra”, mientras que otros sugirieron que parecía que estaba “de safari”.

#JulianaAwada arrasó vestida por #Ginebra con #MelaniaTrump vestida para la guerra jajaj. Un espanto ese vestido color verde militar! pic.twitter.com/46E1uLGYPu — mauro patat (@mauropatat) April 27, 2017

@irisbreeze @_metafizik @nytimes Did Melania join the army ? Or is she going on safari ? — AnaElena (@karmasense) April 28, 2017

“Melania se puso su traje de Che para conocer a Macri, tal vez no todo está perdido”, bromeó un usuario de Twitter. “Melania Trump dio la bienvenida a la cabeza no peronista de Argentina con un traje que parece el uniforme de un general peronista”, advirtió otro.

Melania put on her Che outfit to meet Macri, maybe all is not lost. pic.twitter.com/9ZkvSUNIKw — Benjamin Kunkel (@kunktation) April 28, 2017

Melania Trump greeted the non-Peronist head of Argentina in an outfit that looks like a Peronist general's uniform. #fashion pic.twitter.com/IvotFyPPYM — David Cannon (@cannonism) April 28, 2017

Asimismo, otros internautas destacaron que Juliana Awada había ganado el ‘duelo de estilos’ entre las primeras damas con su vestido, zapatos y cartera de color rojo, apuntando a que el ‘look’ de Melania era demasiado informal.

Qué look te gustó más?

Juliana Awada RT, Melania Trump FAV pic.twitter.com/dcH93v2R3D — Nik (@Nikgaturro) April 27, 2017

@Nikgaturro Juliana estaba adecuada a la ocasión Melania muy sport con look safari — adriana cabrera (@adrianabravista) April 27, 2017

