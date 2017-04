La portada de Últimas Noticias que revela la crueldad del régimen (FOTO)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La doble moral del gobierno venezolano se pone en evidencia cuando hablar de la manipulación en “politizar las muertes” y son justo los funcionarios del Estado quienes lo hacen. También se hace visible, cuando depotrican de los medios de comunicación “privados”, pero la verdad es que tienen el control de casi todos y un diario en específico al servicio de las versiones de la “revolución.

Amanda Collins/Venezuela al Día

Hubo un momento en Venezuela, en que el diario Últimas Noticias era considerado una gran escuela para los periodistas del país. Sin embargo, los años del chavismo han hecho cambios drásticos en la línea editorial del medio, al punto de ser descarado y en ocasiones risible, en cuanto a la situación por la que atraviesa el país.

Al principio del mandato de Chávez, el Últimas Noticias era criticado por sus titulares chavacanos, pero incluso eso era mejor que lo que hicieron la mañana del 28 de abril del 2017. El tratamiento que le dieron a la muerte de un joven estudiante en el país y que demostró que a la hora de no tener escrúpulos, este periódico está de primero en la lista.

La tarde del 26 de abril fue noticia el asesinato de Juan Pablo Pernalete, un estudiante de 20 años de edad al que le dispararon una bomba lacrimógena en el pecho. El impacto le causó un hematoma del que no se logró recuperar, muriendo la misma tarde del ataque. Los testigos del hecho, así como quienes lo socorrieron, validaron esa versión de los hechos.

El Ministerio Público del país, comisionó fiscales y demás personal para las averiguaciones del hecho y la tarde del jueves le fue hecha la autopsia de rigor. Siendo conclusivos en la causa de la muerte, más no en el artefacto que le impactó a Pernalete en el pecho.

A pesar de esto, el diario Últimas Noticias le dio por completo la espalda a su deber de informar y se atrevió a asegurar que NO FUE una lacrimógena lo que dispararon contra el cuerpo del estudiante venezolano. A pesar de que su titular dice una cosa con letras grandes y llamativas, la verdad la esconden con letras pequeñas, más abajo de la escandaloza afirmación.

Con esta acción Últimas Noticias demuestra que no se tiene un mínimo de respeto por el debido proceso que se debe seguir en estos casos. Contrario a su labor, decidieron publicar información que no se ha confirmado, con la simple intención de lavarle las manos a los esbirros de la “seguridad nacional” que han asesinado a manifestantes en las últimas cuatro semanas de protestas que no han cesado en el país.

Haya sido con una bomba lacrimógena, con una pistola, con una botella ¿Hace la diferencia el objeto para que ese asesinato sea aceptable? En conclusión, el gobierno no quiere que se politicen las muertes de la oposición, pero las bajas sufridas por el gobierno sí deben ser investigadas y encausadas a realizar arrestos de líderes opositores.