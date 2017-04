Fernando Alonso: La competitividad actual de Honda no es suficiente

Fernando Alonso se tomó con filosofía los nuevos problemas mecánicos en McLaren Honda.

Paso de la Indy a la F1. “De momento, no he cambiado mucho porque no he probado todavía el Indy, después del simulador que es un videojuego grande he vuelto a la normalidad aquí, me he subido al coche, conozco el circuito, el coche, los neumáticos, así que en un a vuelta estás al cien por cien. Un viernes normal, intentando conocer los neumáticos que parece que son muy consistentes, veremos una parada, para la crono no será fácil sacar el máximo rendimiento y a ver qué podemos sacar. Parece que son muy estables y consistentes los neumáticos en cuando a tiempo por vuelta, teníamos previsto una parada y ahora también se confirma eso”.

Más averías en el motor de Honda. “Sí en el lado de Stoffel, han tenido que cambiar algunas piezas, tiene que penalizar en esta carrera, es increíble que en la cuarta carrera tengas que penalizar. Lo siento por él porque e un superpiloto, un supertalento y está teniendo un arranque con dificultades y zancadillas en F1, pero espero que tenga suerte y saliendo desde atrás estemos los dos cerquita de los puntos”.

Abandonos en 2017. “Sí, bueno, llevamos muchos abandonos en estas carreras, tener esos problemas en los libres no te produce gran confianza, pero el coche es exactamente el mismo que en Bahréin y si había problemas en esas carreras seguirá habiendo ahora y en Barcelona, en Mónaco… etc.”.

Posibles mejoras en el GP de España. “¿Dónde? Yo no se nada, así que tengo que informarme bien. No, no creo que haya nada hasta Canadá, por tiempo realmente no es posible por parte de Honda, por parte de McLaren en cada carrera llevaremos mejoras, yo creo que en España ya el coche va a ser bastante más competitivo en cuanto a chasis, aunque ya lo somos, y en Mónaco también y como digo en Canadá espero que venga también algo de Honda y ponernos en una pelea un poco más seria”.

Pilotaje. “Es lo de siempre, son carreras difíciles, seguramente resultados que no reflejan todo lo bien que ha salido la carrera o que me he sentido. Yo creo que nunca he pilotado como en este 2017, lo llevo diciendo desde Australia, y no he acabado ninguna carrera. Es contradictorio, pero bueno… me siento bien en ese sentido y esperando que Honda mejore la competitividad que ahora mismo no es suficiente”.

Ser un novato en la Indy 500. “Siempre es positivo incluso cuando estás a tope en una cosa o contento como es mi caso y de repente sales de esa zona de confort y te metes en una aventura nueva y tienes que aprender casi todo desde cero, es estimulante y ahora solo falta cumplir tus metas y ser lo suficientemente competitivo para sentirte a gusto. Estamos solo al inicio de este reto y de momento me siento bien”.

