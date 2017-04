El cadáver de una niña fue devorado por animales en la Morgue del Hospital Central de Valencia

By

La crisis que atraviesa Venezuela a afectado gravemente a los hospitales, donde la escasez de material sanitario, medicinas y hasta las paupérrimas condiciones en su planta física son la pesadilla de pacientes de bajos recursos que no pueden costear la atención privada.

Redacción Venezuela al Día

A diario miles de venezolanos fallecen al no recibir la atención adecuada en estos centros, y no por carecer de personal médico, sino por la terrible realidad que se vive dentro de ellos ante el deterioro y la escasez.

A las terribles estadísticas se suma la familia Reyes Rodríguez, quienes vivieron en carne propia la realidad que azota a todos los venezolanos. Una recién nacida identificada como Sofía Nohemí Reyes falleció a causa de un paro respiratorio a tan solo tres días de haber nacido, pero lo que sus padres jamás imaginaron era lo que le pasaría luego.

El cadáver de la pequeña fue ingresado a la morgue del Hospital Central de Valencia el pasado martes, y cuando los familiares fueron a reclamar el cuerpo para darle su sagrada sepultura, les comunicaron que no podían entregárselo porque se lo habían devorado unos animales.

Esta repulsiva historia sacada como de una película de terror, ahora permanecerá para siempre en los recuerdos de Yanis Rodríguez y Jesús Reyes, los padres de la bebé, gracias a la ineficiencia del gobierno de Nicolás Maduro, a quien le resulta más importante y primordial, armar hasta los dientes a los efectivos de seguridad del país que acatar el llamado de urgencia que reclama todos los hospitales de Venezuela desde hace ya varios años.

Eveling Romero, tía de Sofía aseguró que del cuerpo de la niña no quedó nada. “La estamos enterrando y ni siquiera pudimos abrir la urna. La bebé no quedó nada, si acaso se ve solo el torso. Parte de su cara se la comieron, hasta un brazo. La morgue de Valencia por dentro está putrefacto. No se sabe si fueron ratas o gatos”, relató.

Como era de esperar, la familia inició el proceso legal para hacer justicia, y la primera vez que asistieron al Ministerio Público para denunciar el hecho, allí les notificaron que ellos solo reciben denuncias de actos de violencia, sin embargo, la Defensoría del Pueblo inició el procedimiento pertinente.

Por su parte, el gremio de la salud en Carabobo solicitó la destitución de las autoridades del Departamento de Patología Forense.

El presidente del Colegio de Enfermeros de la región, Julio García, señaló que se mantienen respaldando las acciones de los familiares, quienes indicaron que, tras un encuentro con la Defensoría del Pueblo, fue recibida la denuncia en el Ministerio Público.

“Se debe determinar la responsabilidad de quienes guardan relación con el lugar donde se encontraba este ser humano. Hubo un daño moral, estamos pidiendo que se destituya a estas personas; que se establezcan las sanciones penales correspondientes. El presidente del Instituto Carabobeño de la Salud debe pronunciarse, él es responsable de lo que ocurre dentro de la Ciudad Hospitalaria Dr. Henrique Tejera de Valencia, donde está la morgue”, acotó.