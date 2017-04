Nuevo contacto de Cassini: envía las fotos más cercanas de Saturno

El orbitador Cassini ha completado con éxito la primera de 22 inmersiones que realizará entre Saturno y sus anillos antes de desintegrarse contra la atmósfera del planeta gaseoso. Anteriormente no se había explorado esta zona, a 3000 kilómetros de las nubes superiores de Saturno.

La madrugada del jueves, Cassini retomó el contacto con La NASA, a través de una antena que conserva la Red en el Espacio Profundo tiene en el complejo de Goldstone.

La navce salió en perfectas condiciones de Saturno y sus anillos, a tan sólo 300 kilómetros del anillo más interno.

Our closest look ever at #Saturn’s atmosphere and giant hurricane. #GrandFinale https://t.co/giL0pulIEW pic.twitter.com/Qi3T2wSzc1

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) April 27, 2017