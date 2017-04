¿Maite Delgado fue bloqueada por Tarek William Saab ?

Creo que alguien amaneció esta mañana muy ocupado… 🙈 Si así como me bloqueas , bloquearas la injusticia y el dolor que se vive en mi país todo cambiaría para bien . Solo pedimos que hagas tu trabajo que es defender a TODO EN PUEBLO DE VENEZUELA a mí me puedes bloquear pero a Venezuela le TIENES que dar la cara #tarekrespondeleavenezuela 💛💙💔

A post shared by Maite Delgado (@delgadomaite) on Apr 27, 2017 at 12:06pm PDT