¡Hipócrita! Freddy Bernal tacha de “pendejos” a opositores que marchan

El coordinador nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, señaló este jueves que la oposición venezolana sigu los pasos del Manual del estadounidense “Gene Sharp” para derrocar al gobierno del criticado y polémico Nicolás Maduro.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Durante una entrevista que ofreció este jueves en el canal del estado Venezolana de Televisión,Bernal expresó que se debe contextualizar el momento por que que atraviesa el país.

Durante la entrevista, Bernal amenazó con que si el chavismo reacciona a lo que a su juicio son provocaciones por parte de la oposición, “se podría producir una escalada de violencia en el país que generaría muertos”.

“Ustedes (la oposición) ¿se van a beneficiar de eso?, ¿quién gana con muertos, saqueos y empresas quemadas? Gana el Departamento de Estado norteamericano que quiere invadir el país para apoderarse de las reservas petroleras (…) La oposición es capaz de incendiar al país para llegar al poder”, comentó.

Por otro lado, el funcionario acusó a los jóvenes que participan en las marchas de ser unos “tarifados” y de estar en la nómina de la Alcaldía Metropolitana.

“Muchos de esos jóvenes son nómina y esas marchas no son una acción espontánea, ni siquiera siguen la argumentación política que ellos esgrimen”, opinó.

Por otra parte, aunque los cuerpos de seguridad del estado, sobre todo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, debido a que se ha valido de sus armas para amedrentar y reprimir de forma violenta y en ocasiones mortal, a los que protesta contra las políticas de Maduro, Bernal, felicitó a estos funcionarios.

Asimismo, aseveró que el chavismo no cae en provocaciones porque “no somos pendejos, no venimos del Country, no somos hijos de papá, nosotros venimos de la clandestinidad, nos templamos como el acero en las catacumbas del pueblo (…) No salíamos a llorar como unas mamitas cuando nos detenían”.