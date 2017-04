Google: la primera compañía extranjera en albergar contenidos en Cuba

Los cubanos podrán acceder a Google de una manera más rápida, debido a que este miércoles 26 de abril, se activó en la Isla el servicio Google Global Caché (GGC).

Danniret Machado/Venezuela al Día

GGC, posibilitará almanenar algunos contenidos de Google, como YouTube y Gmail en servidores locales de la empresa estatal de las telecomunicaciones (ETECSA).

Conglomerado Alphabet firmó un acuerdo en La Habana con ETECSA, el pasado diciembre.

Doug Madory, el director de análisis de Dyn Research, aseguró a medios de la prensa que GGC haya sido activado en la Isla “es un hito, ya que es la primera vez que una empresa de internet que no es del país ha almacenado algo en Cuba”.

Another milestone for Cuba as Google's GGC nodes finally go active. (Try: http://190.92.112.12) https://t.co/U9RXeIntYk pic.twitter.com/HozatTZF7V

— Dyn Research (@DynResearch) April 26, 2017