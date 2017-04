Delcy se inventó un chiste para dejar mal parada a su par argentina

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este jueves una rueda de prensa en la que habría asegurado que su par de Argentina, Susana Malcorra, trató de conspirar contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

De acuerdo con una publicación que realizó el portal argentino Infobae, la militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, lanzó un furibundo ataque contra Malcorra, al asegurar que en el año 2016 cuando Argentina llevaba la presidencia del Consejo Permanente, Susana le habría propuesto que llevaría el tema de Venezuela para de esta manera “cortarle la cabeza a Luis Almagro”.

Como este miércoles uno de los países que más atención puso sobre Venezuela fue Argentina, debido a que estuvo prácticamente al frente de la sesión extraordinaria en la que se aprobó que todos los cancilleres que conforman la OEA discutan lo que actualmente sucede con el gobierno de Maduro, Rodríguez tratando de dar una “patada de ahogado” mencionó una historia que más de uno asegura que es falsa.

“Malcorra me propuso una negociación para que su país llevara el tema de Venezuela y así cortarle la cabeza a Almagro, pero nosotros le dijimos que no; no entramos en negociaciones ni de los intereses ni de los derechos de Venezuela“, expresó al no tan creíble canciller chavista.

Rodríguez llamó a la Argentina “el director de la orquesta intervencionista, el director de la orquesta violatoria de las normas internacionales“; y aludió a la candidatura de Malcorra para la secretaría general de las Naciones Unidas al indicar que “el mundo se salvó de que esa funcionaria llegara a la secretaría general”.

¡DEBES SABERLO! Delcy Rodríguez se dió a la tarea de DIVULGAR CHISME sobre Susana Malcorra la Canciller de… https://t.co/bcclGFVJGi — Diyadira (@Diyaelisa) 27 de abril de 2017

Fuente Infobae