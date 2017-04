Defensor del Pueblo rompe el silencio sobre carta de su hijo

La periodista Caterina Valentino entrevistó al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para FM Center y durante las preguntas, no puedo faltar la opinión del militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre el video que publicó su hijo mayor, sobre la situación del país.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Aunque parte de la entrevista solo trató el tema de la situación en la que se encuentra Venezuela, producto de la falta de disposición del Consejo Nacional Electoral, el defensor expresó que tiene la plena convicción de que este año se realizarán unas elecciones.

“Fíjate que esa es la propuesta que hizo Almagro, el ultimátum de Almagro que presentó en marzo, llego a decir que si en marzo no había elecciones la orden era expulsar a Venezuela de la OEA y que se generaran disturbios en la OEA (…) el fue el que dio la instrucción, las cosas negativas en democracia son los ultimátum porque se convierte en amenaza. Yo creo que en Venezuela no debe ser la receta Almagro unas elecciones anticipadas, debe ser elecciones de gobernadores y alcaldes; el poder electoral está validando a los partidos políticos, solo fijo posición, y validamos debe convocarse un cronograma a elecciones generales este año, y tengo la convicción de que va a ocurrir, y termino con esto, no creo en ultimátum, como por ejemplo: no acepto que medio la Asamblea Nacional, porque soy un hombre que da la cara y con valentía responde, ellos me amenazaron y si Tarek en tres días no convoca nuevamente una reunión de consejo moral para destituir a los magistrados que se atenga a las consecuencias, que va a ordenar? Perdóname, me estoy defendiendo solo, que consecuencias verán conmigo, los estoy esperando que llegue el viernes, la decisión fue tomada por los 6 y no decidimos calificar algo que ya se decidió. No acepto ese tipo de amenazas”.

Por último, Valentino le comentó que no podía dejar pasar el consultarle su opinión sobre el video que publicó su hijo el día de ayer, en el que le pidió que reflexionara y aceptara que en el país se rompió el hilo constitucional a lo que contestó:

“A mi hijo yo lo amo y lo adoro. Esta es la única respuesta que daré a la interrogante“, contestó.

recordemos que este miércoles el hijo mayor del defensor, Yibram Saab, publicó una carta abierta a su padre en el que no solo le pide reconocer que la situación en el país se salió de control, incluso lo conmina a “reflexionar”, para aceptar que la situación no es la más apropiada como así lo vende el chavismo.