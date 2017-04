¿Antes recibías? Delcy: Estoy feliz porque no recibo ahora órdenes de Washington

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, expresó este jueves que ahora se siente feliz porque “cada vez que abre los ojos y se levanta en las mañanas” no tiene que llamar a Washington para recibir alguna orden.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Desde una rueda de prensa que ofreció la criticada militante del Partido Socialista unido de Venezuela, Rodríguez expresó que siente muy feliz porque ya no tendrá que despertar por las mañanas y llamar a Estados Unidos para que le digan qué es lo que debe hacer.

“Me siento feliz de que cuando abro los ojos todas las mañanas no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer. Yo no sé cómo hacen algunos cancilleres, pero yo me siento libre de eso. Solamente tengo que llamar a mi jefe, Nicolás Maduro, y siempre veo la dirección que marca el pueblo de Venezuela y en mi conciencia y en mi corazón, por la Patria, decido la actuación como jefa de la diplomacia bolivariana”, comentó.

La también ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la oposición internacional, la cual lo único que ha hecho es preocuparse por la situación en la que se encuentra Venezuela, comenzó a “atacar” al gobierno nacional desde el Mercosur.

“Empezaron con el Mercosur donde dieron un golpe institucional, pretendiendo la suspensión de Venezuela. Ahí los llevamos con las leyes, con el tratado de Olivos, hemos iniciado el proceso de arbitraje contra Argentina. El director de la orquesta intervencionista, de la orquesta violatoria de las normas internacionales y lo repito”, denunció Rodríguez.