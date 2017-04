¿Qué pasará cuando Venezuela abandone la OEA?

By

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el país decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos, debido a que hoy se aprobó la reunión de cancilleres para discutir la actual crisis por la que atraviesa Venezuela, la cual desde un principio había sido rechazada por la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Alessandro Coppola / Venezuela Al Día

¿Qué pasaría si Venezuela sale de la OEA? En primer lugar esta sería la primera vez que un país decide por mérito propio dejar la OEA.

De acuerdo con una entrevista que ofreció a Emol, Patricio Gajardo, analista internacional de la Universidad San Sebastián, el hecho de que Venezuela decida abandonar el organismo, provocaría un aislamiento aún mayor de dicha nación respecto del resto de los estados de la región.

“Marcaría un aislamiento de la comunidad internacional y de América Latina en particular (…) ahora, esto sería un dato de la causa, porque el aislamiento del régimen de Maduro es un hecho concreto, tanto por razones económicas, políticas y por derechos humanos también”, afirmó.

“Lo simbólico tiene impacto en el sentido que le otorga legitimidad a los países de América Latina para actuar, intervenir directamente en Venezuela. En la medida que la situación se agrava y que no pertenezca a la OEA, obligaría a los otros países para presionar al régimen de Maduro a buscar una solución”, sostiene.

Aseguró que la implicación más directa es que el país latinoamericano perderá “voz” como miembro del barrio americano. “El abandono de un organismo internacional como la OEA le quita un espacio a Venezuela para tener algún nivel de influencia en el resto de los países de América cuando se presione a su régimen”, afirma.

Entonces, ¿no pasa nada? Pasa en el marco de las relaciones políticas entre Venezuela y los países de la región, pero no en términos de sanciones. “La OEA no va a aplicar medidas más allá de lo que los mismos estados quieran (…) Ha costado muchísimo contar con las mayorías necesarias en la OEA para otorgar algún tipo de sanciones, aunque sean simbólicas. Por lo tanto, es muy difícil esperar que pudiera haber alguna toma de decisión en relación del caso de Venezuela que no sea simbólico”, afirma.

“Donde se puede dar es en el Consejo de Seguridad de la ONU (…) que representa de alguna manera la capacidad de injerencia política de las Naciones Unidas en la acción de los estados. Organismo que no tiene la OEA y que por lo tanto no tiene aplicabilidad algo parecido”, añade y enfatiza en que como organismo internacional, ha perdido gran poder durante los últimos años.

Impacto en sus vecinos A pesar de lo anterior y de que el país latinoamericano decida salir definitivamente del organismo, Gajardo advierte que la presión de otras naciones de la zona, principalmente de sus vecinos fronterizos Brasil y Colombia, llegará de todas formas.

“La situación está tan crítica que si sigue o no sigue en la OEA pasaría igual la presión (…) Si consideramos estallidos sociales muchos más profundos que lo que hemos visto, que para allá va la cosa, podría generarse una salida masiva de venezolanos para estos dos países (…) ello le daría legitimidad a los dos gobiernos para tener una injerencia más directa en el caso venezolano”, señala.