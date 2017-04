Marco Coello fue detenido en entrevista para proceso de asilo político

By

El perseguido político, Marco Coello, se encontraba en Estados Unidos desde que logró escapar de las garras del régimen de Nicolás Maduro. Formó parte del proceso de juicio en contra de Leopoldo López y le fue dictada una medida sustitutiva de libertad. Sin embargo, escapó de Venezuela tan pronto salió de su reclusión.

Amanda Collins/Venezuela al Día

De acuerdo con información publicada por una serie de medios, Marco Coello habría sido detenido en Miami, en medio de una entrevista para su asilo político en el país norteamericano.

La madre del joven perseguido, Dorys de Coello manifestó a la cadena Univisión que al momento las autoridades lo mantenían detenido. El Servicio de Inmigración de Miami sería el responsable de realizar el arresto. Sin embargo, se desconocen los pormenores del hecho.

Coello formó parte de los estudiantes enjuiciados por el caso Leopoldo López junto a Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González. La jueza de la causa, Susana Barreiro decidió que fuese enjuiciado en prisión en junio de ese año. El 24 de julio recibió la medida cautelar con presentación cada siete días, luego que un examen médico forense determinara que sufría de estrés postraumático, depresión severa con rasgos suicidas y pensamientos de autodestrucción.

El joven no se presentó a su fecha de juicio el 4 de septiembre de 2014, lo que causó que el Ministerio Público solicitara que se le revocara la medida cautelar sustitutiva de libertad con alerta roja de Interpol. Barreiro confirmó que Coello salió de Venezuela rumbo a Miami en un vuelo comercial 24 horas antes.

Carlos García Guevara, abogado de Coello en Venezuela, explicó al medio El Estímulo que aún no tienen claro si la detención implicará una deportación o si está relacionada con su solicitud de asilo: “Lo que me explicó Doris Coello, la mamá de Marco, es que él tenía hoy la cita para el tratamiento de su caso de asilo y cuando estaba ingresando al servicio con sus abogados lo detuvieron por el tiempo prolongado de permanencia en Estados Unidos”.

García Guevara aseguró que la detención no se relaciona con la alerta roja que tenía en Interpol.

“Esperamos que no le estén negando el asilo. No hay nadie en Estados Unidos que cumpla con los requisitos más que Marco Aurelio. Todos los soportes relacionados con el juicio en Venezuela fueron presentados. No creemos que lo vayan a deportar, porque él ya tenía permiso para trabajar y estudiar allá. Nos parece que es una cuestión de carácter administrativo interna”, completó García Guevara.

Con información de: El Estímulo