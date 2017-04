¡Indignada! Norkys Batista: Yo no tengo la culpa del hambre en Venezuela (Fotos)

By

Norkys Batista ha hecho otro llamado al gobierno mediante sus redes sociales, solo que esta vez el mensaje ha sido mucho más contundente. La venezolana ha venido reportando los últimos acontecimientos en el país de manera recurrente, y ha dado demostraciones claras de su apoyo a todo el grupo de líderes opositores que están a la cabeza de todas las manifestaciones en contra del régimen que pretende secuestrar por completo el país. VAD

En esta oportunidad, Batista escribió indignada sobre las personas que han tenido que recurrir a los basureros y a la calle para poder conseguir, al menos, un poco de comida al día. Con una fotografía bastante explícita, se cuestionó “¿Qué necesidad tenemos los venezolanos de salir a las calles y encontrarnos con estos escenarios en cada esquina? ¿Esto que yo acabo de fotografiar en este instante en Altamira es normal?”, escribió.

Asimismo, criticó que personas la agredan por publicar fotos comiendo en restaurantes o promocionando comida a través de sus redes.

“¿Quién tiene la culpa del hambre en Venezuela? ¿Yo? Porque que yo sepa yo soy una ciudadana común que ha trabajado toda su vida para vivir como quiero. El hecho de ir a un restaurante, publicar alguna foto promocionando comida no quiere decir que esto que yo acabo de publicar no sea la ruda realidad que viven los más débiles que se llaman ‘pueblo’. Dejen de culpar al ciudadano común. El responsable de velar por los venezolanos es quien gobierna, no yo”.