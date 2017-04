¡Genial! Oscarcito quiere cantar con esta joven manifestante (Video)

NO SE COMO TE LLAMAS CHAMITA PERO REGÁLAME LA OPORTUNIDAD DE GRABAR LA 2da CANCIÓN QUE CANTASTE JUNTO A TI !!! Con este es el tipo de malandreo que yo me siento identificado ! El malandreo que le dice no a las drogas , el malandreo con el que salen millones de Venezolanos a trabajar duro todas las mañanas … Vengo de un barrio y salí adelante trabajando muy duro desde niño y aprendí algo : MALANDRO NO ES AQUEL QUE CARGA UNA PISTOLA , MALANDRO ES QUE LOS FRACASOS LE SABEN A BOLA !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• GENTE ASÍ ES QUE YO QUIERO VER MONTADA EN MOTOS !!! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

