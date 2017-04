Florido: El Gobierno “no tiene la fuerza” para retirarse de la OEA

El diputado opositor Luis Florido afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro “no tiene ni la fuerza ni el poder para retirarse de la Organización de los Estados Americanos”, a propósito del anuncio en tal sentido hecho por la canciller venezolana Delcy Rodríguez.

Para sacar a Venezuela de la OEA el Gobierno necesita primero la autorización del Parlamento “y eso no está ocurriendo ni va a ocurrir”, señaló Florido en un vídeo colgado en su cuenta en Twitter.

Régimen de Maduro no puede solicitar salida de Vzla de la OEA porque dio Golpe De Estado y no cuenta con autorización de la AN #26Abr pic.twitter.com/3eZm5Zydu5

— Luis Florido (@LuisFlorido) April 26, 2017