Conatel pidió a los medios ser responsables con la información sobre protestas

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pidió este miércoles a los medios de comunicación ser responsables con la información que difunden.

Recordó que se debe cumplir con la Ley de Responsabilidad Social y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

“Hay que ser libres y críticos en todo lo que se expresa, pero hay que posteriormente responder por lo que uno dice, bajo el principio de la responsabilidad (…) no puedo pretender una comunicación donde no me hago responsable de lo que digo u ocasiono (…) estamos obligados desde Conatel a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes al debido proceso”, dijo.

El representante de Conatel, durante una entrevista concedida a la estación Unión Radio, repudió los actos violentos hacia el ente regulador de las telecomunicaciones, el pasado 19 de abril, por parte de quienes participaban en la manifestación convocada por la oposición.

“Ellos agredieron la planta baja del piso 2 donde funciona el servicio médico, a Dios gracias no teníamos personal en observación ni en consulta (…) en presencia de la policía de Baruta a menos de metro y medio de ellos agredieron a pedradas al servicio”, agregó.

Con información El Nacional