Chávez marca el camino hacia la guerra civil (Video)

No todo lo que dijo Hugo Chávez en vida era malo, tonteras o perdedera de tiempo, el fallecido presidente tuvo sus momentos de lucidez y llegó a mencionar temas bastante delicados, así como importantes que actualmente estamos viviendo.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de una publicación que realizó el periodista Alberto Rodríguez por medio de su cuenta en Twitter, recordó algunas de las alocuciones del polémico mandatario, quien aprovechaba su carisma todo el tiempo para criticar el pasado, alabarse junto a su gobierno y asegurar que la “revolución bolivariana era lo mejor que le pudo suceder a Venezuela”.

Sin embargo, parte de sus tan largas cadenas o palabras, fueron usadas esta vez para contextualizar la realidad y ponerle nombre y apellido a la crisis que vive Venezuela, gracias a las fracasadas decisiones y malos propósito del ex chofer del Metro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro.

“Hace 20 años Venezuela estaba a punto de guerra civil, hay que saber la historia y saber lo que ha pasado, Venezuela estaban rotos o casi todos los mecanismos del diálogo (…) El diálogo era plomo, persecución, represión, hambre miseria. Dígame estas barriadas, 23 de Enero, Catia; y aquella ley era contra los pobres y el pueblo no tuvo otros mecanismo que la insurrección, y eso no fue mas que abatida a plomo, sangre y llama porque nos usaron a nosotros apara masacrar a un pueblo que reclamaba comida, salud, que alguien lo oyera, y los lideres encerrados, lideres encencerrados entre comillas y mandaron a militares, ametralladoras, no se puede, era un pueblo desarmado”, expresaba para el momento el que es considerado ahora el comandante supremo de la revolución.