Tintori acusa a Saab de ser cómplice de la dictadura en Venezuela

La activista por los derechos humanos,Lilian Tintori, acusó este martes al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de ser cómpice del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Betsy Alvarado V./ Venezuela Al Día

La aseveración fue hecha por Tintori durante una rueda de prensa, donde dejó claro que el mundo tiene los ojos puestos en el Poder Moral a cargo de Saab, quien a su juicio, no ha actuado en defensa de los venezolanos que se encuentran en las calles reclamando la restitución del hilo democrático el cual fue roto a finales del mes de marzo por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Ante esta situación de crisis hay una solución que es el Poder Moral, porque según la ley es el poder Moral a cargo de Saab quien tiene el poder de calificar como falta grave el golpe de estado de los siete magistrados del TSJ y hoy eso es lo que estamos pidiendo en las calles y no lo hace no lo denuncia (…) Los venezolanos no vamos a descansar hasta que el Poder Moral haga lo que tiene que hacer”, expresó.

Tintori aprovechó para denunciar el aislamiento al que está expuesto su esposo y líder del partido opositor Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, quien se encuentra recluido en la cárcel de Ramo Verde estado Mirada desde el 2014 por iumpulsar las protestas de ese entonces contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“El día de hoy el abogado Juan Carlos Gutierrez fue nuevamente a la cárcel de Ramo Verde a las 10:10 de la mañana y una vez más le dijeron que está negado el acceso a sus familiares y a sus abogados. Denunciamos aislamiento de un mes a Leopoldo López, nadie lo ha visto, nadie ha halado con él por teléfono, nadie lo ha escuchado y quiero recaer la responsabilidad no solamente al director de la cárcel quien es cómplice absoluto de este aislamiento, quiero que recaiga también a Tarek William Saab, que es evidente que es cómplice del dictador. No tenemos defensor del Pueblo en este país”, sentenció.

La activista por los derechos humanos exigió al presidente Nicolás Maduro, que le responda si su esposo fue trasladado a otro lugar o si el motivo del aislamiento es porque lo han torturado. “Es inaceptable el aislamiento estamos pidiendo fe de vida de mi esposo”.

Para finalizar, Tintori pidió a la población venezolana a no cesar en las protestas pues “la protesta es un derecho. Toda Venezuela quiere un cambio en paz y no nos iremos de las calles”