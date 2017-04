SNTP: 14 trabajadores de la prensa detenidos y 106 agredidos

By

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia la detención ilegal y arbitraria de al menos 14 periodistas y trabajadores de medios, en el marco de las protestas de calle que se han celebrado desde el pasado 31 de marzo.

SNTP: 14 trabajadores de la prensa han sido detenidos y 106 agredidos en el marco de las protestas. Lea más → https://t.co/e2xJ0oDPKE pic.twitter.com/7gIMHk2r4s — SNTP (@sntpvenezuela) April 25, 2017

Se trata de una cifra alarmante y que dista mucho de las garantías que un Estado democrático debe proveer para el ejercicio de los derechos a decir y a saber. A partir de los testimonios de las víctimas, y la documentación y denuncia de cada caso, el SNTP se encuentra con que el 50 por ciento de estas detenciones (siete) han sido practicadas por la Guardia Nacional Bolivariana, evidenciándose además en los relatos, que los uniformados, lejos de facilitar las condiciones para el ejercicio profesional, hostigan, golpean, intimidan e imposibilitan cualquier intento por dar cobertura oportuna a las manifestaciones.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ha practicado tres detenciones y el resto han estado a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y las policías regionales, que han hecho un uso excesivo de su autoridad, deteniendo y golpeando a reporteros.

Periodista María Alesia Sosa es agredida por grupos chavistas

En total han sido documentados por el SNTP, en 25 días, 90 hechos de violación a los derechos a la información, la libre expresión y al trabajo, en los que ha sido afectados directamente 106 trabajadores de la prensa, quienes han sido detenidos, agredidos físicas y verbalmente, robados y atacados durante las coberturas de calle. Desde el SNTP rechazamos estas acciones que no solo contravienen el derecho a la información, sino el derecho al trabajo de quienes tienen por obligación reportar los hechos ocurridos en Venezuela. En este sentido, exhortamos a las autoridades a pronunciarse en rechazo a estas acciones y a castigar a quienes se valgan de su autoridad para agredir a estos trabajadores en todo el país. Asimismo, pedimos a las partes en conflicto reprochar estas acciones y llamar a sus seguidores a respetar el ejercicio periodístico y de los trabajadores de La prensa.

Agresiones en detalle:

31 de marzo de 2017 1. Elyangélica Gonzalez (Caracol Radio y Univisión Noticias) fue agredida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), durante cobertura de protesta estudiantil. 2. Zuhe Rodríguez y su camarógrafo, de Globovisón, fueron golpeados por al menos 30 guardias nacionales. Les robaron la cámara y luego fueron amenazados por bandas civiles armadas durante cobertura de protesta en el Tribunal Suprema de Justicia 3. Marcos Bello, reportero gráfico de la agencia Reuters, fue apaleado por la Guardia Nacional en el Tribunal Supremo de Justicia 4. Iván Reyes, reportero gráfico del portal informativo Efecto Cocuyo, fue golpeado en la cara por la Guardia Nacional y civiles armados en el Tribunal Supremo de Justicia. Intentaron robar su cámara 5. Andry Rincón, camarógrafo de VivoPlay, fue golpeado y detenido por la Guardia Nacional y su equipo destruido.

3 de abril de 2017 6. El fotógrafo de la agencia Reuters, Carlos García Rawlins, fue agredido por presuntos colectivos durante cobertura de manifestación de diputados opositores en la Defensoría del Pueblo.

4 de abril de 2017 7. Armando Altuve, de El Pitazo, fue agredido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que trataron de impedir que hiciera cobertura de la movilización opositora en la avenida Libertador. El oficial le quitó la llave de la moto al periodista y le ordenó dejar de grabar y retirarse del sitio. 8. Román Camacho, reportero de HispanoPost, fue agredido con una piedra en la cara, durante la marcha opositora en la avenida Libertador. 9. Mildred Marique, reportera de 0800Noticias, fue agredida por motorizados que intentaron quitarle su equipo de transmisión durante protesta en la Avenida Libertador. 10. Abraham Tovar, reportero multimedia de El Nacional, recibió una pedrada en la cabeza mientras cubría marcha opositora en la avenida Libertador. Resultó con una fisura en el cráneo.

Policías Nacionales robaron a periodista de El Nacional durante protesta

6 de abril de 2016 11. Policía Nacional detuvo al camarógrafo Elvis Flores, de VPI, mientras cubría manifestación en la Autopista Francisco Fajardo. Lo mantuvo detenido durante 8 horas, alegando que se encontraba dentro del cordón de seguridad de la PNB al momento de la detención. 12. Miguel Gutiérrez, fotógrafo de EFE, fue herido por la Guardia Nacional con un disparo de lacrimógena a quemarropa durante cobertura de protesta. 13. Rayner Peña, fotógrafo de El Pitazo, fue agredido por funcionarios de la Policía Nacional que lo tumbaron de la moto por fotografiar una detención durante represión policial. Los funcionarios intentaron atropellarlo a la altura de Altamira y lo golpearon a él y a su conductor. 14. Manaure Quintero, reportero gráfico de EFE, fue agredido por funcionarios de la Policía Nacional. Disparó perdigones de goma directamente al rostro del fotógrafo pero la máscara anti-gas lo protegió.

8 de abril de 2017 15. Fotógrafo José Miguel Medina, de Enlace Naranja, en Valencia, fue detenido por una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana mientras cubría protesta opositora. El fotógrafo fue liberado a los minutos. 16. León Jiménez, reportero gráfico de Notitarde, sufrió agresión en Valencia, cuando funcionarios de la Policía Nacional partieron su cámara. 17. Luis Natera, reportero de Fe y Alegría, fue agredido por la Policía Nacional en Valencia, mientras daba cobertura a hechos violentos por protestas. 18. Juan Carlos Hernández, fotógrafo de Últimas Noticias, fue agredido por funcionarios policiales en Valencia cuando intentaba cubrir represión policial en la zona. 19. Sergio Niño, periodista de El Periódico de Occidente, reportó que funcionario de PoliPortuguesa intentó quitarle su equipo celular cuando reportaba detención de dirigente opositora de Vente Venezuela. 20. Dos periodistas agredidas, un camarógrafo golpeado y un estudiante de comunicación agredido por la Policía de Yaracuy durante cobertura de protesta opositora. 21. Anthony Aparicio, fotógrafo de Contrapunto, resultó herido cuando registraba manifestación en Caracas, a la altura de El Rosal. El fotógrafo recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la entrepierna. 22. Jesús Manzanares de VTV, junto a su camarógrafo y personal técnico, fue agredido y amedrentado por manifestantes opositores mientras cubría marcha en Chacao. 23. Equipo de Caraota Digital fue agredido durante cobertura en comando de Henrique Capriles. La Guardia Nacional lanzó piedras a su vehículo y rompió uno de los vidrios. 24. Periodista Héctor Antolínez, de Contrapunto, resultó herido cuando una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional lo impactó. Le pegó en el área abdominal. 25. Amador Medina, periodista de Delta Amacuro, fue detenido ilegalmente por PoliSur en Tucupita. El reportero fue liberado al día siguiente en horas del mediodía. 26. Luis González Pérez, de Caraota Digital, fue agredido por la Policía Nacional Bolivariana con un disparo a quemarropa de una bomba lacrimógena en la pierna derecha en la Av. Libertador de Caracas.

10 de abril de 2017 27. Encapuchados que protestaban en Los Tres Platos atacaron y generaron destrozos en la sede del diario Nuevo Día, en Coro,Falcón. 28. Sujetos armados apuntan a periodista del diario El Norte y amenazan a quienes cubren protesta opositora en Puerto La Cruz. 29. Giovanna Pellicani, reportera de El Pitazo en Anzoátegui, fue amenazada por presuntos miembros de colectivo que intentaron quitarle su teléfono. 30. Román Camacho, reportero de HispanoPost, fue herido en la pierna por una bomba lacrimógena en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Bello Monte. Resultó con una fractura en la tibia y debe estar 12 semanas de reposo. 31. Reportero gráfico Brian Vidal, del diario El Impulso en Barquisimeto, fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Intentaron robarle celular y evitar que grabara la represión policial durante manifestación opositora. 32. El periodista independiente Yonnathan Guédez fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana mientras daba cobertura a hechos de represión en Lara.

Al 24 de abril sigue detenido en el destacamento 121 de la GNB y su audiencia de presentación ha sido diferida en dos ocasiones. 33. El fotógrafo Jonathan Suárez y la periodista Dennys Loyo, de El Caroreño, fueron agredidos por supuestos militantes del PSUV. Cubrían protesta opositora. 34. Yamis Urbano, reportero de VPI, denunció en sus redes sociales que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana robaron su celular cuando cubría protestas en Chacao. 35. María Fernanda González, de Analítica, reportó que La Guardia Nacional Bolivariana le roció gas en la cara cuando reportaba persecución de manifestantes en Chacaito. 36. Arturo Rangel, reportero del diario El Tiempo en Anzoátegui, fue agredido mientras cubría manifestación opositora. 37. A la periodista Nicole Kolster, de NTN24, le robaron su teléfono celular mientras hacía cobertura periodística de la manifestación opositora en Caracas.

11 de abril de 2017 38. El periodista Arturo López, de La Prensa de Lara, recibió un perdigonazo en el brazo mientras cubría protesta en Barquisimeto. A su fotógrafo lo amenazaron con “dispararle en la cara” si seguía haciendo fotos. 39. Sebastián Pérez y Didier Barral, reporteros franceses de la Agencie CAPA, fueron detenidos ilegalmente por funcionarios del Sebin mientras se disponían a volar de regreso a su país, luego de realizar cobertura especial en Caracas desde el 31 de marzo. Los reporteros fueron liberados el 21 de abril. 40. Daniel Molina, del diario Pico Bolívar, de Mérida, fue raptado mientras cubría protestas en Tovar. Reportó que fue abordado por sujetos encapuchados que lo subieron a un vehículo. Lo golpearon, amenazaron de muerte y robaron sus pertenencias antes de dejarlo abandonado en la vía Guaraque.

12 de abril de 2017 41. Periodista Pedro Eduardo Leal reportó que presuntos colectivos robaron su celular mientras registraba agresión al Cardenal Urosa en la Iglesia de Santa Teresa. 42. El equipo reporteril de Tv Venezuela fue agredido por “colectivos violentos”, cuando se encontraban tomando testimonios en El Paraíso, Caracas. La periodista Mary Trini Mena denunció que los “colectivos golpearon con una barra metálica al camarógrafo de este medio de comunicación y le quitaron el carnet”. Denunció que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana solo se limitaron a conversar con los hombres. El equipo con el que grababan lo intentaron destrozar.

13 de abril de 2017 43. Periodista Pepe Rengel fue detenido por la GNB en Cumaná durante manifestación convocada por la oposición. Lo liberaron a las 3 horas y fue golpeado y robaron sus pertenencias, además de borrar las imágenes de su celular. 44. Policía de Vargas lanzó gases contra periodistas y dirigentes que se encontraban cubriendo protesta en el estado. La periodista Nadezka Rodríguez de El Pitazo resultó afectada. 45. El periodista Carlos Carrasco denunció ser víctima de intimidación en su cuenta de Twitter por informar sobre protestas en Caricuao. Reportó que varios usuarios de Twitter colgaron su foto y pidieron agredirlo. 46. Periodistas de Carora denunciaron campaña de odio por parte de funcionarios públicos de la entidad que los han señalado públicamente y acusado de ser culpables de protestas y violencia en la entidad (5 periodistas amenazadas).

17 de abril de 2017 47. El periodista Andrés Briceño, junto a su reportero gráfico Yimi Pacheco, del Diario El Tiempo, en Trujillo, fueron detenidos por funcionarios regionales que los retuvieron de forma ilegal en la Estación Policial número 10. Fueron liberados un día después. 48. El alcalde de Los Teques, Francisco Garcés, calificó a los periodistas de los altos mirandinos de “tarifados”, tras la cobertura a las protestas y hechos violentos generados en la entidad.

Periodistas en España se pronunciaron en contra la censura venezolana

19 de abril de 2017 49. Eduardo Galindo, secretario de organización del Colegio Nacional de Periodistas seccional Apure y corresponsal del Circuito Rumbos y senderosdeapure.com, fue golpeado en la cara por motorizados mientras cubría manifestación opositora. Le robaron su cámara. 50. El periodista Arnoldo Arcaya, del diario 2001 fue amedrentado por funcionarios policiales en las inmediaciones de la bajada de Tazón mientras reportaba el operativo policial desplegado en la zona. El funcionario amenazó a Arcaya con quitarle el teléfono si seguía tomando fotos y designó a un policía que los hostigó hasta que abordó una moto y se retiró del sitio 51. El periodista Sergio Niño, de El Periódico de Occidente, fue golpeado y robado junto a su fotógrafo por funcionarios de la Gobernación de Portuguesa mientras daba cobertura a manifestación opositora 52. A Gabriela Aguilar, corresponsal de El Pitazo en el estado Aragua la, policía regional le impidió realizar cobertura de la llegada de la manifestación opositora en el Palacio de Justicia. La comisaria Aimara Aguilar dio la orden de que le impidieran hacer la cobertura, por lo que la amenazaron con quitarle su material e identificación y fotografiaron su carnet de prensa. 53. La periodista Mayela Armas, de Crónica Uno, fue amedrentada por presuntos funcionarios del Sebin quienes fotografiaron su carnet en el centro de Caracas, cuando cubría manifestación en el centro de Caracas. 54. A Elías Rivas, periodista de La Nueva Prensa de Guayana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron arrebatarle el teléfono y le vaciaron el bolso. “Cargaba mi carnet de prensa y el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y aun así vaciaron mis cosas en la calle en Puerto Ordaz”, reportó Rivas. 55. El periodista Manuel Cobella de Venevisión, y su camarógrafo, fueron agredidos y amedrentados por manifestantes en la Av. Francisco Solano, mientras intentaban reportar un piquete de la Policía Nacional Bolivariana dispuesto en el sitio. 56. Al videógrafo Rubén Rodríguez, de Últimas Noticias, la Guardia Nacional Bolivariana le lanzó una bomba lacrimógena a quemarropa mientras cubría protesta en El Rosal. Posteriormente el videógrafo corrió hacía Chacaito donde un policía nacional lo golpeó en la cabeza porque no dejaba de registrar los hechos. 57. Yuleima Flores, periodista del diario El Falconiano, recibió un golpe en el hombro por parte de funcionarios policiales mientras cubría protesta en Punto Fijo.

58. Atacaron las sedes del diario Un Nuevo Día en Coro y causaron destrozos en la fachada, lo que obligó a los directivos del medio a solicitar protección y custodia de la policía regional. 59. A José Antonio Acevedo, de Correo del Caroní, la Guardia Nacional Bolivariana lo despojó de su equipo: 3 cámaras fotográficas y su teléfono celular. Los funcionarios lo esposaron y lo tuvieron recluido por dos horas aproximadamente en Guayana. 60. A Isaac González, de El Nacional, unos 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo robaron y amenazaron en el Distribuidor Altamira de Caracas. Le dijeron, “Si no me das la máscara te llevo preso” y debió entregar su equipo. 61. El Reportero gráfico independiente, Jorge Brito, fue detenido en Margarita por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras hacía cobertura de las protestas. Lo retuvieron en el Comando 71 de la GNB y lo liberaron cinco horas después. 62. Luz Marina Quintero, periodista del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en El Vigia, Mérida, fue alcanzada en la espalda por una piedra lanzada por manifestantes opositores.

63. El periodista Alexander Olvera, corresponsal de El Pitazo en Cojedes, fue amenazado desde la cuenta @JoelLeonardo91 de Twitter, donde lo expusieron reiteradamente por reportar manifestación en su región. 64. Tras asedio de colectivos, la emisora Class 987 en Cojedes decidió suspender programación para garantizar seguridad de su personal. 65. Darwin Nava, periodista del diario Pico Bolívar, en Mérida, fue amedrentado por funcionario policial mientras cubría protesta en la zona. La Policía disparó contra un grupo de manifestantes en Mérida y un funcionario se acercó al sitio donde se refugió Darwin Nava para amenazarlo si seguía grabando los hechos. 66. El periodista de HispanoPost, Andrés Rojas, fue despojado de su teléfono celular mientras pasaba el efecto de los gases lacrimógenos en Bello Monte. 67. Periodista Ángela Vera fue robada mientras cubría protestas en Las Mercedes, Caracas. Le quitaron su teléfono celular y cámara. 68. La periodista Maria Alesia Sosa de HispanoPost y Runrunes recibió un impacto de bomba lacrimógena en el muslo izquierdo mientras cubría la marcha en Altamira, Caracas. 69. Periodista Germán Dam, de Correo del Caroní, denunció que miembros del Colectivo Simón Bolívar intentaron robarle su cámara.

El reportero fue interceptado por motorizados cuando iba a Uyapar a hacer cobertura de testimonios tras manifestaciones. 70. Periodista Luis Patiño, Unión Radio, fue detenido por funcionarios de PoliAnzoategui mientras cubría protesta en Lechería. Fue detenido en Distribuidor Fabricio Ojeda, Lechería. Estuvo preso 6 horas. Los hechos se dieron a las 3 pm cuando se desarrolló un enfrentamiento entre opositores y funcionarios policiales. Patiño corrió a resguardarse en el C C Plaza Mayor, y allí fue detenido y robado por efectivos de Polianzoátegui que lo agredieron verbalmente. 71. Transmisiones en TV de Antena 3, Todo Noticias y El Tiempo se vieron afectadas durante la jornada de protesta del 19 de abril.

20 de abril de 2017 72. El coronel Ramón Cabeza, jefe de Seguridad Ciudadana de Táchira, amenazó al diario La Nación de Táchira, por informar sobre asesinato de Paola Ramírez y los acusó de tergiversar la información y dar una versión falsa de los hechos. 73. Katherine Torres, periodista Freelance, fue agredida y robada por 4 funcionarios de PoliTáchira cuando cubría concentración en la Plaza Daniel Tinoco. Le robaron su cámara y teléfono celular mientras la amenazaban con un rolo. 74. Periodistas que cubrían manifestación en Cumaná fueron asediados y fotografiados por motorizados armados mientras se dirigían a un sitio donde se daban protestas en Cumaná. En el vehículo se trasladaba periodista Carolina Isava de Analítica.com que resultó lastimada en un brazo producto de las piedras que lanzaron al vehículo y luego detenida en un comando de la GNB. 75. Las periodistas Lisbet Miquilena, del Noticiero Televen, y Delmary Salazar de Venevision, fueron agredidas por manifestantes de oposición en Margarita 76. La periodista Marynés Matos y su camarógrafo Carlos Cabrera de TRVcentro, fueron agredidos por presuntos “infiltrados” durante cobertura en manifestación en el estado Aragua. El asedio fue tal que el equipo debió retirase de la manifestación opositora en Maracay. 77. El fotoreportero Vlamidir Campos y la periodista Naysai Saavedra, de diario 2001, que se encontraban cubriendo manifestación en la avenida O'Higgins de Caracas, fueron amedrentados por encapuchados y debieron escapar de los golpes de sus agresores 78. Motorizados armados intentaron robar durante protesta al gráfico César Bracamonte y a la periodista Anny Nieves, de El Periodiquito, en el estado Aragua. 79. Eleanis Andrade, del diario Versión Final, fue agredida por la Guardia Nacional Bolivariana junto a su reportero gráfico. Los funcionarios le lanzaron directamente gases cuando cubría protesta en Maracaibo. “Uno de ellos me vio por el lado de adentro de la jardinera de la plazoleta de la Virgen, ahí me lanzan la primera bomba. Logré dar la espalda y cayó en el morral y me lanzaron tres más”, contó. 80. En las inmediaciones de las oficinas del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, en Bello Monte, la periodista de Venevision Maoly Aldana y su camarógrafo realizaban un pase cuando y fue atacada verbalmente por un grupo de personas que rechazaba su presencia en el lugar.

21 de abril de 2017 81. Anais del Moral, periodista de El Falconiano, denunció que un funcionario de la policía regional de Falcón instó a que la agredieran. Relató que un funcionario de apellido Medina pidió que la “agarraran por los pelos” cuando levantaba testimonios y que la agresión fue impedida por su reportero gráfico. 82. Legislador de Carabobo, Miguel Pineda, amenazó a equipo de periodistas de la Agencia CN y llegó de manera violenta a su sede para criticar la cobertura de las protestas que han tenido lugar en la región. 83. El periodista Oliver Rodríguez, de Venevision, fue hostigado por vecinos de la urbanización Los Palos Grandes (Caracas) mientras cubría la rueda de la prensa de la Mesa de la Unidad Democrática.

22 de abril de 2017 84. Al periodista Sergio Niño, de El Diario de Occidente, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana le impidieron registrar audiencia de presentación de detenidos en Guanare y trataron de que borrara las fotos que había hecho, a lo que el reportero se negó. 85. La periodista María Alesia Sosa de HispanoPost y Runrunes fue agredida cuando hacía cobertura en vivo desde la Redoma de La India en Caracas. A la reportera le golpearon la cara y su conductor fue cortado en la espalda. 86. El periodista de Caraota Digital Rhobinson Rojas fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana cuando hacía cobertura de las protestas en El Rosal, Caracas. Estuvo detenido durante 4 horas en el Sebin. 87. Fabiana Ortega, periodista de Globovisión fue agredida por varios manifestantes opositores cuando reporteaba protesta en El Rosal, Caracas. 88. Kevin Alfonzo Gil, de El Noticiero de Televen, fue atacado por manifestantes opositores mientras cubría la protesta convocada por la MUD en Caracas.

23 de abril de 2017 89. El periodista Víctor Mavarez, de Somos La Guaira, fue detenido mientras estaba en El Trébol, estado Vargas, cubriendo concentración oficialista. Relató que fue detenido por Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional Bolivariana. Le rompieron la ropa y le robaron la cámara. 24 de abril de 2017 90. Al reportero gráfico Leonardo Valero, efectivos del Ejército le impidieron tomar fotos de manifestaciones de Mérida. Valero, de Nd.com.ve fue obligado a borrar material de su teléfono y amenazado ser detenido

Nota de Prensa