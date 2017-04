Reino Unido deporta al criminal “más sexy” (Video)

Jeremy Meeks, considerado por muchas personas como al criminal “más sexy”del mundo, ha sido detenido en el el aeropuerto de Heathrow (Londres, Reino Unido) y deportado a Nueva York (Estados Unidos), informa ‘Daily Mail’.

Meeks, de 33 años de edad y con un amplio historial criminal, viajó a la capital británica para intervenir en un rodaje publicitario. En el trayecto le acompañaban su esposa y su agente, Jim Jordan, quienes permanecieron en un hotel de Londres.

'Hot felon' Jeremy Meeks is DEPORTED from the UK less than eight hours after he landed for a fashion shoot https://t.co/CyBAfTr83C pic.twitter.com/iurmZbN3Qp

— Daily Mail US (@DailyMail) April 25, 2017