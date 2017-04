Paul McCartney dará concierto en Miami después de casi 10 años

By

El ex Beatle Paul McCartney iniciará en Miami una gira por Estados Unidos en la que hará paradas en catorce ciudades desde el 5 de julio hasta el 1 de octubre, informó hoy la página web oficial del músico británico.

El primer concierto de la One on One Tour 2017 en Estados Unidos será el 5 de julio en el American Airlines Arena de Miami y la entradas para toda la gira se pondrán a la venta al público en general el 29 de abril.

La última vez que McCartney, de 74 años, dio un concierto en Miami fue en 2010 cuando se presentó con la “Up & Coming” en el estadio Sun Life, según la página web oficial.

La siguiente parada será en Tampa (Florida) el 10 de julio y la gira seguirá después por Duluth (Georgia), el día 13; Bossier City (Luisiana), el 15; Wichita (Kansas), el 19; Des Moines (Iowa), el 21, y Omaha (Nebraska), el 23.

El ex Beatle viajará después a Chicago (Illinois), donde se presentará el 25 de julio.

Regresará a Estados Unidos el 11 de septiembre para un concierto en Newark (Nueva Jersey).

Las cuatro siguientes paradas serán en el estado de Nueva York. En Manhattan actuará el 15 de septiembre, en Brooklyn, el día 19, en Syracuse, el 23, en Uniondale, el 26, y cerrará la gira en Detroit (Michigan) el 1 de octubre.

El 26 de abril comenzará la venta adelantada de entradas a través de la web de McCartney.

