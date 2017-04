Mientras la Fiscal hablaba… ¿Qué hacía VTV?

By

Los acontecimientos de los últimos días en el país han sobresaltado no solo a los que son víctimas de represión en protestas, sino también a los miembros del gobierno, quienes parecen nunca se esperan una rebelión popular después de casi 20 de una revolución que solo ha dejado muertes, violencia y hambruna. La sorpresiva respuesta de las masas en distintos estados del país ha dejado claro que nadie quiere seguir viviendo como alguna vez los vislumbró el fallecido presidente Hugo Chávez, en tanto que su sistema no tuvo otro final que el fracaso, y los venezolanos no queremos seguir viviendo más en la miseria.

Redacción Venezuela Al Día

En ese sentido, es necesario resaltar que esto no ha sido lo único diferente de las últimas manifestaciones a lo largo y ancho del país. Como resultado de la fuerte represión por parte de los efectivos policiales nacionales, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se ha manifestado en las últimas semanas para rechazar de manera contundente los hechos violentos fomentados por estos cuerpos de seguridad, así como para rendir cuentas sobre el número de fallecidos producto de las balas durante las protestas.

“Yo me voy a dirigir al país ante los recientes hechos que hemos vivido, quiero manifestar que repudio los hechos de violencia, soy una mujer de paz, no puedo tolerar la violencia. También lamento la muerte de 26 venezolanos, duele mucho la muerte de una persona, sea de Gobierno o sea de oposición, en cualquier manifestación pública o en cualquier acción, siempre la muerte de una persona es lamentable, expreso mis solidaridad y condolencias a los familiares de todas la víctimas”, indicó Díaz como entrada al balance que ofreció el día de hoy.

Sin embargo, estas declaraciones fueron sospechosamente omitidas por el canal del estado, VTV.

Mientras la Fiscal se dirigía al pueblo venezolano en señal de responsabilidad por lo que ha ocurrido y, además, para expresar sus condolencias ante las muertes, Venezolana de Televisión prefirió transmitir otra programación dedicada al ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Esto es algo que nunca había pasado en oportunidades anteriores, por lo que más de uno se está preguntando qué habrá pasado con la “fidelidad” que ha tenido el canal a las instituciones públicas durante los últimos años.

Quizás esto ocurrió porque el Gobierno venezolano se niega a admitir que estas personas fallecidas lo están debido a las órdenes de disparar a quema ropa a todo aquel que se encuentre en una manifestación, y porque, además, Ortega Díaz es la primera autoridad que se ha pronunciado al respecto para, como si fuera poco, condenar con certeza a los responsables de cada uno de los acontecimientos.

“El país necesita seguridad jurídica, por eso debe haber certeza que si la persona cometió un delito debe ser sancionada”, dijo. “Es imposible estar de acuerdo con acciones vandálicas”, y sostuvo que “no se pueden apoyar”.

“La paz no se decreta se construye con actuaciones, con ejemplo, se construye con el predicar con el ejemplo (…) Venezuela debe estar por encima de las diferencias políticas”, finalizó.