Machado avanza detalles sobre orden de captura en su contra

Machado indicó que finalmente se concretó las amenazas de las cuáles estuvo siendo advertida sobre supuestas operaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, para neutralizarla de la política nacional.

Betsy Alvarado V. / Venezuela Al Día

“Yo no sé si el logo (de la orden de captura) es un ensayo y no lo he podico verificar, pero ya me habían advirtido periodistas y amigos que el régimen venía haciendo operaciones para neutranizarlos, pero si lo que querían era probarnos hoy reitero lo que le dije al ministro Néstor Reverol y a Maduro, que a mí y a los miembros de Vente Venezuela nos van a encontrar en las calles con la gente”, expresó la dirigente.

La información fue dada a conocer por Machado desde una transmisión en vivo por la aplicación de Twitter “Periscope”, donde además aseveró que aún no se han presentado pruebas que demuestren que el muchacho implicado pertenezca a las filas de Vente Venezuela y que además sea el verdadero asesino de la joven.

Recordó que es el Gobierno de Maduro el que pretende acallar la voz demandante de los venezolanos mediante la violencia.

“O es que acaso alguien duda que estos asesinatos no comenzaron en abril, o es que acaso alguien duda que estos asesinatos ordenados por el régimen no son producto de las protestas (…) estos asesinatos no comenzaron con esta protestas por el contrario las protestas comenzaron para que se terminen los asesinatos”, recordó Machado.

Comentó que según el Foro Penal Venezolano, hasta el momento van 25 personas asesinadas, más de mil presos de los cuales 800 siguen detenidos, y que solo el día de ayer lunes hubo 4 fallecidos en varios estados del país y 44 detenidos en Caracas, “pero se equivocan si creen que con violencia, represión van a detener a la gentes (…) Cada día de protesta es necesario”, manifestó.

En este contexto, subrayó que “la mayor demostración de que las protestas están surgiendo efecto es la brutal represión”, por lo que instó a los seguidores de la oposición a seguir sin miendo en las calles; al tiempo que los convocó este 1 de mayo, Día del Trabajor, al encuentro de toda Venezuela para la liberación nacional.

Agradeció a la comunidad internación por el apoyo a la lucha que se está llevando a cabo en el país; pero advirtió que “no vamos a tolerar que conviertan la transición en transaccion porque la única negociación es para establecer los términos para la salida de Nicolás Maduro.”