Jorge “El Niño de Oro” Linares: El rey del cuadrilátero

Sin duda alguna, la carrera de Jorge Linares ha tenido un repunte épico. El oriundo de Barinitas, de 31 años de edad y en el mejor momento que jamás haya disfrutado, le sonríe a su gran presente y conserva su hambre voraz de éxito. ¿Y cómo no hacerlo? Si es que el “Niño de Oro” es más campeón que nunca, luego de ratificar su condición como el #1 de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y es también uno de los mejores libras por libras del orbe.

Wilfredo Guzmán/Venezuela Al Día

“Siempre soñé con esto. Estamos ahora mismo en las Grandes Ligas. Tenemos que ser agresivos y tratar de aprovechar esta etapa de mi carrera para alcanzar las grandes peleas con los mejores”, comentó Linares en exclusiva a Venezuela Al Día.

La buena vibra de Jorge se contagia, se desborda de satisfacción, ya que lo que ha logrado pone en lo más alto al país pero pone en lo más alto también su honor y calidad, valores que por momentos fueron cuestionados.

Repasando su historial, es propicio recordar aquel 27 de junio de 2009, día en que enfrentó al mexicano Josafat Pérez y el que se presentó con foja de 26-0 con 17 knockouts. Ese día se adjudicó el cinturón como Campeón Mundial Súperpluma de la AMB en una gran exhibición en la Plaza de Toros de Nuevo Laredo. Desde ese momento se especulaba que Linares apuntaba a las altas esferas boxísticas.

Desde joven se mostró con técnica depurada, de velocidad desenfrenada y de condiciones como pocos, y eso que Venezuela ha sido testigo de excelsos pegadores a lo largo de la historia.

Esas impecables herramientas fueron en alza, debido a su conexión con Japón, lugar a donde acudió siendo un adolescente y en el cual se formó como pugilista. Allí, en la “tierra del sol naciente”, tuvo casualmente una de sus grandes derrotas. Fue contra Juan Carlos Salgado, azteca que le propinó un TKO a finales de 2009, deslave que colocó a Linares en el ojo del huracán. Luego de un 2009 agridulce, el barinés intentó comenzar de nuevo en 2010, venciendo a Francisco Lorenzo, Rocky Juárez, Jesús Chávez y Adrián Verdugo, todos en su nueva talla; el peso ligero.

Pero otra prueba de fuego llegaba a las puertas de Jorge. El 15 de octubre cayó otra vez por TKO ante Antonio DeMarco en Los Ángeles y pocos meses después, el 31 de marzo del año siguiente, fue castigado ferozmente en una terrible noche para el boxeo venezolano en Cancún, ya que Linares volvió a perder por TKO ante Sergio “Yeyo” Thompson.

El destino tenía una historia más de reivindicación. De esas páginas de oro que quedan para el recuerdo. Jorge Linares iba a ser el protagonista de dicha narración de triunfos en cadena, ya que desde el 6 de octubre de 2012 en aquella velada de Sacramento, California, ante Héctor Velázquez, el venezolano no supo otra cosa sino levantar los brazos en señal de victoria, “Nada es imposible. Muchos pudieron tirar la toalla, muchos han podido perder el control. Me he sabido mantener y todo lo que he vivido parecía muy difícil pero me dediqué a trabajar y a dejar que mi boxeo fluyera de la mejor manera”, comentó Linares y vaya de qué manera su boxeo se levantó cual ave fénix.

Linares hasta estos días conserva una impecable racha de 11 triunfos consecutivos (7 de ellos por la vía del TKO y KO), siendo el más reciente triunfo su revancha ante el británico Anthony Crolla, durísimo pegador británico que Linares venció no una vez sino por partida doble en su patio, en la hermosa ciudad de Manchester, “Imagínate, estuve allí ante 35 mil personas que nunca dejaron de apoyar al suyo. Todo salió perfecto, me preparé fuertemente por 10 semanas y pude salir adelante, gracias a Dios”.

En la batalla ante Crolla del pasado 25 de marzo, en la quedó como actual campeón ligero de la AMB, Linares pudo enviarlo a la lona en el séptimo tramo del combate. El criollo fue cauto, aunque pudo terminarlo en ese momento, “Fue inesperada esa caída porque le di de refilón. No lo capturé como es, ya que fue un golpe entre el cachete y la quijada y a pesar de que cayó, pudo levantarse y aguantar la pelea. Él estaba bien preparado”, destacó.

Es genuino, muy inteligente y hasta creemos que en el futuro puede ser un buen comentarista para la televisión. Analizó su instinto y perfil, destacando que ese mismo sello “noqueador”, sigue allí aunque no es su principal virtud, “No lo quise rematar. Yo soy más que eso, soy inteligente y preferí ser paciente. Le sacamos el jugo a esa caída y al final ganamos sobrados. Muchos prefieren verme rematar a los rivales pero yo no soy de rematar, soy más técnico”, enfatizó. Jorge queda con foja de 42 triunfos (27 knockouts) con 3 descalabros.

Quiere a Mikey García

Más que intentar conservar su estatus, el venezolano no quiere agazaparse. Prefiere ir a por todas, conociendo el comportamiento del negocio. Sabe que si logra consolidar su carrera en estos momentos, logrará colocar su nombre entre los más grandes. “No quiero peleas fáciles. Ya quiero ir contra los grandes, quiero carteleras y peleas grandes. Vivo en Las Vegas y aunque no dependa de una decisión mía, si me preguntas, te diría que quiero ir contra Mikey García”, esbozó.

García hoy por hoy es el actual Campeón Mundial del Consejo Mundial de Boxeo, es decir, sí Linares lograr acordar dicho combate y derrota al azteca de 29 años, unificaría los títulos de la AMB y del CMB, situación que lo podría en un sitial de honor dentro del boxeo mundial. Cabe destacar que García está invicto con marca de 36-0, 30 de esos triunfos por la vía de KO.

El valor de la familia

Mientras Linares piensa en el futuro, reconoce que no hubiese tenido posibilidades de avanzar en ello sin el apoyo de su más preciado tesoro: La familia. Michelle (su esposa) y Chloe, la pequeña hija de Jorge, son su más grande inspiración, “Estoy donde quise estar. Centrado con una persona y feliz. Tengo una hija hermosa que es el motor de Jorge Linares. Esto ha sido un cambio total en mi vida pero tengo que admitir que es difícil. Ya no peleo para mí ni para mis fanáticos, sé que en mis peleas tengo a mi esposa allí viéndome. Ella sabe todos los sacrificios que hago y es inevitable que no se preocupe porque me den un mal golpe. Yo expongo la vida cada vez que me monto en un ring pero yo solo le digo que se quede tranquila, que todo saldrá bien y gracias a Dios así ha sido”, declaró el “Niño de Oro”.

Piensa siempre en Venezuela

Jorge no deja de pensar en su tierra. Espera enorgullecer a sus paisanos con triunfos pero también espera darle oportunidades a todos aquellos talentos que añoran un sueño pugilístico exitoso.

Linares trabaja para abrir puertas a muchos boxeadores venezolanos, “Lo que puedo decir ahorita es que se está haciendo algo con algunos de mis patrocinantes. Es parte de las cosas buenas que me están pasando y quiero consolidar algo lo más pronto que se pueda. Espero abrir unos gimnasios en Las Vegas, Miami y Los Ángeles y por medio de mi fundación, apoyar a muchos boxeadores que por falta de ayuda, no logran sus objetivos. Esos son los planes que hay por los momentos”, añadió.

Cuando el tema se trasladó a la delicada situación social que vive ahora mismo Venezuela, Linares agregó que también lo afecta, así esté viviendo en los Estados Unidos, “Mis padres y mis hermanos viven en Venezuela. Mis viejos están en Barinas y no es fácil saber lo que está pasando en el país. Me afecta, han corrido riesgos y vuelvo y repito, no es fácil. Si voy para allá, me expongo y ellos tampoco quieren venirse a este país. A pesar de todo quieren seguir allá y pues, yo trato de trabajar y concentrarme pero espero que las cosas se solucionen más pronto que tarde”, finalizó.