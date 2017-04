Dudamel pidió abrir las puertas al juego democrático en Venezuela (VIDEO)

Gustavo Dudamel se ha mantenido alejado de la realidad venezolana. Pese a que artistas, deportistas y líderes extranjeros han enviado mensajes condenando la represión acaecida en los últimos días en Venezuela, el director de orquesta no había hecho pronunciamiento alguno. VAD

A principios de abril, el nombre de Dudamel era noticia nuevamente por el rumor de que su esposa, la actriz María Valverde podría estar embarazada. Sin embargo, ahora difundió un video en su Twitter para emitir su opinión sobre las protestas.

En el audiovisual, el músico evitar hacer referencia a la represión y solo se limita a pedir una solución entre los líderes políticos que convergen en Venezuela.

I call on the political leaders to find the necessary ways to solve the crisis in Venezuela #DudamelVenezuela pic.twitter.com/YvaEhbCnRD

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) April 25, 2017