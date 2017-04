Laura Chimaras recuerda a su padre con emotivo mensaje a diez años de su muerte

La inseguridad en Venezuela se ha llevado más vidas de las que podemos hoy contar. Todas las personas que, a manos del hampa, han muerto deben ser recordadas siempre y así poder hacer justicia en su nombre y en el de los familiares afectados por tanta violencia. En ese sentido, Laura Chimaras, hija del famoso actor fallecido Yanis Chimaras, ha conmemorado el aniversario de muerte de su padre con un conmovedor mensaje en sus redes sociales. VAD

Después de haber sido víctima de la violencia hace diez años, Yanis Chimaras es recordado hoy más que nunca. Su hija, actriz y modelo, ha publicado una emotiva dedicación para no dejar pasar desapercibido el día aniversario en el que su padre falleció. En el pie de foto de una imagen en Instagram, Chimaras citó un poema de Joaquín Sabina para acompañar la imagen de ella más pequeña junto a su padre.

“Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. En el álbum de cromos de la resignación Pegábamos los niños que odiaban los espejos Guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo dispusiera de mí Ella me dió las llaves de la ciudad prohibida Yo, todo lo que tengo, que es nada, se lo dí Así crecí volando y volé tan deprisa Que hasta mi propia sombra de vista me perdió Para borrar mis huellas destrocé mi camisa Confundí con estrellas las luces de neón Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos Sobre el banco de un parque dormí como un lirón Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo Más de un beso me dieron (y más de un bofetón) Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna Lo que sé del pecado lo tuve que buscar Como un ladrón debajo de la falda de alguna De cuyo nombre ahora no me quiero acordar Así que, de momento, nada de adiós muchachos Me duermo en los entierros de mi generación Cada noche me invento, todavía me emborracho Tan joven y tan viejo, like a rolling stone -Sabina . . . (Yanis Chimaras 2 de agosto de 1955/24 de abril del 2007)”