Hay quien desmiente que en Venezuela no hay crisis

Las protestas, detenciones, crisis y muertes que se han registrado en Venezuela, son tema de discusión en todos los piases del mundo, mayormente los de Latinoamérica, los cuales mayormente se ven afectados por las políticas dictatoriales que lleva a cabo el criticado presidente de la República, Nicolás Masduro.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

El ciudadano Oscar Pérez, quien ofreció una entrevista a Phillip Butters, habló sobre que actualmente ocurre en Venezuela y sobre todo en el gobierno de Maduro, y lo describió como algo apocalíptico.

“Realmente lo que pasa en Venezuela es apocalíptico, no solo por la ruptura del orden democrático y el hilo constitucional que no es nuevo, solo se ha agudizado en los 18 años de la pseudorevolción y va acompañada de una gravísima crisis humanitaria que golpea severamente al pueblo venezolano, bueno para que pengas una idea, para hacer arepa, es mucho más fácil conseguir harina en Lima (…) estamos cerca de una pandemia, no hay papel higiénico, no hay absolutamente nada. No se puede tapar el sol con un dedo”.

Sin embargo, la contraparte, un ciudadano escritor venezolano que responde al nombre de Jorge Aliaga, aseguró que estuvo en Venezuela y lo primero que respondió fue que hay una manipulación en el programa.

“Desde luego hay muertos; todos los proceso políticos deben tener sus crisis, y la crisis fue creada por la derecha (…) el gobierno les da las semillas a todos los productores pero lo que hacen las empresas de la derecha prefiere producir pan y pastel quien pan porque tienen más ganancias. Hay comida abundante en Venezuela y hay para los más ricos y pobres y la evidencia fotográfica y los reto a que vean mis fotografías, hay la misma libertad de expresión”.

Aunque el escritor se fotografió en un establecimiento mostrándolo “lleno de alimentos”, su postal no es precisamente en un supermercado donde normalmente se venden los productos que conforman la canasta básica se encuentran escasos y cada vez los anaqueles lucen más vacíos.

Los puntos de vista y muchas veces la sensatez en una personas quedó en evidencia cuando un venezolano exiliado habló, lamentó, repudió e incluso de mostró positivo con un posible cambio de gobierno (próximo) en Venezuela, sin embargo, hay otro quien no vive en el país, y se atreve a desmentir a alguien que ha debido lidiar con el hambre, la delincuencia y la mala economía para seguir adelante y seguir sobreviviendo.