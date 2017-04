Diosdado Cabello: No va a haber elecciones generales bajo ninguna circunstancia

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó la tarde de este lunes 24 de abril que en Venezuela no va a haber elecciones generales “bajo ninguna circunstancia”.

“El CNE es un poder autónomo, nadie puede obligarlo a tomar decisiones, nosotros menos. Maduro ha dicho que está ansioso de ir a elecciones. Pues que llamen a elecciones(…) quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia(…) aquí no tocan elecciones de presidentes, no hay manera que esto se haga y no vamos a violar la Constitución para darle gusto a la derecha”, dijo el también diputado de la Asamblea Nacional en rueda de prensa.

Destacó que “cuando el CNE llame, los primeros que vamos a acatar somos nosotros, que estamos listos, estamos legitimados. ¿Qué pasa si el CNE llama a elecciones ahora?, iremos nosotros solos, porque ellos no tienen partidos políticos. No están listos para ir a elecciones”.

Además, reprochó la convocatoria de la oposición para este lunes de un “Plantón Nacional”.

“Convocan a la gente a un plantón y dejan plantada a su gente, ya los violentos comenzaron a aparecer a esta hora. Esto de hoy de un plantón es una de las protestas más inteligentes que he visto, convocar a una gente para que se planten y no puedan moverse, eso solo se le ocurre a una mente brillante como la de ellos. Nosotros trabajamos en la calle”, dijo Cabello en rueda de prensa.

Destacó que “mientras ellos(oposición) se quedan plantados, nosotros nos movemos. Debemos estar junto a nuestro pueblo. Nos movemos en la calle como debe hacerse en política, nos metemos donde debemos estar con el pueblo. Hoy una reducida minoría convoca a que tranquen algunos sectores y se dan el tupé de pensar que Altamira es Venezuela. Y eso es porque ellos se creen sus mentiras”.

También indicó que el presidente Nicolás Maduro “no se va, pero la derecha no va a volver más nunca a gobernar (…) cuando el presidente Maduro dijo que estaba ansioso porque se celebraran elecciones a la derecha casi les da un ataque. Nos van a encontrar unidos señores de oposición”.

Con información Los Reporte de Lichi