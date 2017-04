Cierran “hasta nuevo aviso” agencia de pasaportes de Miami

La Agencia de Pasaportes de Miami estará cerrada hasta nuevo aviso, debido a que la construcción ha sufrido severos daños debido al agua.

Algunos viajeros que esperan obtener su pasaporte en la oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Miami, tendrán que ir a otra parte porque desde este lunes la oficina estará cerrada hasta nuevo aviso.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Departamento de Estado anunció que la Agencia de Pasaportes de Miami se encuentra cerrada, y no puede tomar citas o pasaportes en proceso.

En respuesta a un usuario de Twitter preguntando por qué la oficina estaba cerrada, el Departamento de Estado dijo que era “debido al daño ocasionado por una cantidad significativa de agua en el edificio”.

Cualquier persona que tuviera programado recoger un pasaporte, tiene una cita pendiente o necesita una, se le pide llamar al Centro Nacional de Información de Pasaportes al 1-877-487-2778 o 1-888-874-7793.

The Miami Passport Agency is currently closed to the public until further notice & is unable to take appointments or process passports (1/2)

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 24, 2017