Chayanne y Wisin estrenan tema y tienes que escucharlo (Video)

Las fanáticas de Chayanne ya pueden ser feliz con el nuevo material que el cantante compartió el pasado sábado.

Chayanne no nos regalaba música nueva desde el 2014 con el álbum “En todo estaré” con el que se popularizó la canción “Humanos a Marte”. En esta oportunidad, el boricua se une a su compatriota Wisin para una colaboración que lleva por título “Qué Me Has Hecho”.

“Invitar a Wisin ha sido una gran experiencia, como si nos hubiéramos conocido desde siempre, fuera de concentrarnos en coproducir ‘Qué Me Has Hecho’, compartimos experiencias de nuestras mutuas carreras y nos identificamos en muchas cosas, lo que hizo el proyecto más placentero. W, gracias por tu dedicación a este proyecto”, explicó Chayanne.

Fuente: EP Mundo