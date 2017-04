“Castigo divino llega”: Las cruciales predicciones de Misterpopo

Voces de aliento, el castigo llega desde entes superiores y divinidades, el tiempo se agota, nada detiene el destino y lo que está por acontecer. Las cartas revelan lo que está por suceder y los Arcángeles trazan el camino a seguir. Misterpopo Celestial hace nuevos anuncios esta semana sorprendentes, que darán nuevo ánimoy aliento a los venezolanos.

Las Cartas dicen:

Protesta más contundente fijará el rumbo.

Toman la Ley en sus manos. Aparecerán cuerpos acribillados y calcinados.

La muerte está cerca. Un funeral del régimen que sorprende.

Crece el rechazo hacia el ilegítimo. Últimos momentos.

Muñecos colgando bajo un puente darán un mensaje aterrador.

Explosión, fuego, se hunden las bases de los simpatizantes rojos.

Gran división entre el seno militar. El descontento se manifiesta.

Emboscada a efectivos militares y policiales. Estarán atrapados.

Internacionalmente darán un ultimátum.

Desde la isla darán la orden. Todos darán la espalda.

Altos rojos en rebelión contra el segundo al mando.

Castigo llega por orden divina.

Una masacre conmoverá al país. Artista será víctima.

Colectivos en la calle darán la espalda al régimen.

El terror se revierte. No hay miedo. El pueblo marcha sin temor.

Plan que se revela. Última carta se cae y lo hundirá.

Motores fallan.

El mal se regresará como un boomeran. Ministra recibirá de su propia medicina .

Días por venir:

Un preso está muy enfermo, caerá grave.

Rojos se escapan por la frontera. Secretos de narcotráfico se dan a conocer. Pruebas en las manos.

Se cierran los caminos tras un atentado.

Alto mando verde perderá su jerarquía y se revelará al régimen.

Se verán señales divinas en el cielo.

Embarcación se desaparece.

Jornada intensa los días 26, 27, 28 y 29.

Oración:

Oh buen Jesús, gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas.

Señor mío, sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, todos esos errores que me llevan a faltarte y a faltarles a mis hermanos, pero aun así me amas y me buscas, sin que yo crea merecerlo. A veces siento que pones a prueba mi fe, mil tormentas hacen tambalear mis pisadas haciéndome perder el horizonte de tu amor; pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión, si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti.

Amor, paciencia y confianza: lo que a mí me falta y espero de Ti. Amor a ti y al prójimo, paciencia ante las pruebas que no faltan, confianza en tu infinita misericordia.

Venezuela, Fuerza, Fe y Resistencia. Venezuela libre, próspera y democrática. Amén, Amén, Amén.