Tintori denuncia que tiene un mes sin saber nada de Leopoldo

El dirigente político de voluntad popular, Leopoldo López, se encuentra totalmente incomunicado de sus familiares y de su abogado. No es la primera vez que le impiden las visitas, pues su esposa, Lilian Tintori, en reiteradas ocasiones ha realizado un llamado a las autoridades por prohibirle este derecho. Asimismo, ha denunciado que los cuerpos policiales, algunas veces, le han pedido que se desnude para que pueda pasar al lugar donde está recluido Leopoldo.

Laura De Freitas / Venezuela Al Día

Las afueras de Ramo Verde se encuentra completamente militarizados por la GNB, a través de su red social Twitter, la defensora de los derechos humanos, Lilian Tintori, denunció que ya tiene más de un mes que no ve a Leopoldo.

URGENTE. No nos moveremos de aquí hasta ver a Leopoldo. Tenemos un mes sin verlo. Sin saber nada de él #DDHH pic.twitter.com/msb525H7bs

Asimismo, explicó que tiene más de 8 horas en Ramo Verde esperando para pasar. “De aquí no me muevo” expresó. Además, se refirió a Tarek Wiliam Saab como un cómplice de esta dictadura que viola los derechos humanos de Leopoldo.

Ya tengo más de 8 horas en la puerta de la cárcel de Ramo Verde esperando que me dejen pasar para visitar a Leopoldo ¡De aquí no me muevo! pic.twitter.com/rmJq1Wg8zM

— Lilian Tintori (@liliantintori) April 23, 2017